Il mondo della televisione italiana è in lutto per la scomparsa di Pietro Genuardi, attore amatissimo e protagonista di numerose fiction di successo. Genuardi, noto soprattutto per i suoi ruoli in CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore, si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave patologia del sangue. Dal 2020 interpretava Armando Ferraris nella popolare serie Rai, conquistando il pubblico con la sua interpretazione intensa e autentica.

Nato a Milano il 26 maggio 1962, Pietro Genuardi ha costruito la sua carriera su basi solide. Diplomato nel 1987 alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha esordito nel mondo del cinema collaborando con Carlo Verdone nel film Il bambino e il poliziotto e recitando in tre pellicole prodotte dal maestro dell’horror Dario Argento.





Morto a 61 anni l’attore Pietro Genuardi

Tuttavia, è stato il piccolo schermo a consacrarlo definitivamente. Dopo un primo ruolo nella soap Vivere (1999-2000) nei panni di Michele Nanni, il grande successo è arrivato con CentoVetrine, dove dal 2001 al 2014 ha interpretato Ivan Bettini, uno dei personaggi più amati dal pubblico. Nel 2020 è entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore, dando vita al personaggio di Armando Ferraris, che gli ha permesso di conquistare una nuova generazione di spettatori.

Negli ultimi mesi, Pietro Genuardi aveva condiviso con i suoi fan la battaglia che stava affrontando. Ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma, aveva iniziato un intenso percorso di cure, sottoponendosi a cicli di chemioterapia. In un messaggio toccante, aveva annunciato la sua temporanea assenza dal set, consapevole che il suo stato di salute non gli avrebbe permesso di continuare a lavorare: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda”.

Nonostante le difficoltà, aveva espresso profonda gratitudine nei confronti dei colleghi e del personale sanitario, ringraziando pubblicamente i medici del reparto di oncoematologia dell’Umberto I, che con il loro tempestivo intervento avevano evitato un peggioramento della sua condizione. Ha inoltre reso omaggio agli infermieri e paramedici, sottolineando la loro umanità e il supporto ricevuto nei momenti più difficili.

Pietro Genuardi lascia un vuoto profondo nel cuore dei telespettatori e degli addetti ai lavori. Il suo talento, la sua professionalità e il suo impegno hanno segnato indelebilmente la fiction italiana. Il suo ricordo vivrà attraverso i personaggi che ha interpretato e l’affetto di chi lo ha seguito per oltre trent’anni sul piccolo schermo. Il mondo della televisione italiana perde un attore straordinario, ma il suo lascito continuerà a emozionare generazioni di spettatori.