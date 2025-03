Nella nuova puntata de La Volta Buona ampio spazio è stato dato a Ne vedremo delle belle, il programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti che ha debuttato in tv sabato 22 marzo. Si tratta di un nuovo show in cui si sfidano dieci protagoniste del piccolo schermo, ossia Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

Il primo appuntamento ha visto trionfare Pamela Prati e la puntata è stata seguita da 3.006.000 spettatori pari al 17.6% di share. Lunedì pomeriggio Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto una delle protagoniste, Angela Melillo, che insieme a Giovanni Ciacci ha rivelato dei curiosi retroscena sul programma.

“Non si è presentata alla prove di Ne vedremo delle belle”

Angela Melillo che ha commentato il rapporto con le altre colleghe e quanto successo nel corso della prima puntata. Giovanni Ciacci, tra una battuta e un’altra, ha regalato al pubblico un retroscena. L’opinionista ha dichiarato che per quanto si parli di amicizie tra di loro, in realtà ci sarebbe della rivalità.

Una delle protagoniste di Ne vedremo delle belle non si starebbe presentando alle prove: “C’è competizione, eccome se c’è! La faida parte dai tempi del Bagaglino! – ha detto Ciacci oggi durante lo spazio dedicato al programma di Carlo Conti – Qualcuna non si sta presentando alle prove”.

Il nome della showgirl in questione però non è uscito, nonostante l’insistenza della padrona di casa: “Si dice il peccato, ma non il peccatore”. A proposito di rivalità, prima di lasciare lo studio Angela Melillo ha dato un altro scoop.

“C’è stata una primadonna fra queste nove con cui lavori che ti ha messo in ultima fila perché eri bionda?”, la domanda di Ciacci. E lei: “Bionda e brava. Questo è vero e a me è dispiaciuto molto. Quando è successo mi è molto dispiaciuto, ma sono andata avanti lo stesso, ho fatto la mia gavetta e il mio lavoro”.