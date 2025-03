Non è bastato l’esordio in prima serata per tenere a bada le scintille dietro le quinte: Ne Vedremo delle Belle, il nuovo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Carlo Conti, ha subito mostrato il suo lato più frizzante sin dalla prima puntata. A tenere banco, infatti, è stato un acceso confronto tra la showgirl Matilde Brandi e il coreografo Fabrizio Mainini, andato in onda in un filmato del backstage che ha svelato la tensione alle prove.

Il motivo dello scontro? Un ballo coreografato da Mainini che, secondo lui, sarebbe stato stravolto da Matilde durante le prove. “Mi meraviglio di te, dovevi essere veloce”, ha detto il coreografo, criticando apertamente l’esecuzione della Brandi. Una frase che ha subito innescato la reazione della showgirl, per nulla disposta ad accettare passivamente le critiche.

“Ho il mio stile. Non ho cambiato la coreografia, l’ho solo personalizzata”, ha ribattuto Matilde, difendendo la sua libertà artistica. E a chi l’accusa di essere rimasta ancorata agli anni ’90, ha risposto senza esitazione: “Non è anni ’90, è semplicemente il mio modo di esprimermi”. La tensione è salita ulteriormente quando Matilde ha definito la coreografia originale come “già vista e rivista”. Poi ha aggiunto: “Se tu ci cazzi è giusto, ma io ti rispondo. Io l’ho fatto a modo mio, poi può piacere o meno”.

Un battibecco che ha acceso l’atmosfera dietro le quinte e ha mostrato quanto le protagoniste dello show siano determinate a mettersi in gioco anche a costo di discutere. E Matilde Brandi, veterana della danza e dello spettacolo, non sembra intenzionata a farsi mettere all’angolo.

Ma non è tutto: nel corso della puntata, il pubblico ha potuto assistere anche ad alcune frecciatine tra Valeria Marini e Pamela Prati, altra coppia esplosiva del programma. “Sono diventata la sua ossessione, era gelosissima di me”, ha dichiarato Valeria, gettando benzina sul fuoco di un rapporto evidentemente non proprio idilliaco. Tra prove di ballo, personalità forti e rivalità in fermento, Ne Vedremo delle Belle si preannuncia come uno show in cui il vero spettacolo, forse, si svolgerà tanto sul palco quanto dietro le quinte.

