Chi l’ha visto torna sul caso di Denise Pipitone. Nella serata del 2 giugno è andato in onda su Rai3 il programma condotto da Federica Sciarelli. Si torna a parlare del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. Prima di ricostruire la vicenda, Federica Sciarelli mostra delle immagini girate dal cameraman della trasmissione nel comune del trapanese, teatro del giallo. Alcuni abitanti aggrediscono verbalmente i giornalisti di Chi l’ha visto?. “Pezzi di m***”, tra gli insulti.

Rientrati in studio, Federica Sciarelli commenta così: “Non è bello, perché i giornalisti stanno facendo il loro lavoro. Ma bisogna dire che sono poche persone. La maggior parte degli abitanti partecipa alla ricerca di Denise, abbiamo visto anche tante fiaccolate”. Poco dopo la Sciarelli a Chi l’ha visto mostra per la prima volta la fotografia di Denise nel giorno in cui è scomparsa a Mazara Del Vallo. La piccola nella foto piange, ha il volto contrito, triste presagio di quel che sta per accadere.

Questa foto fa correre la mente indietro nel tempo, prima ancora di quella sera quando la bimba era stata affidata alla zia e alla nonna da Piera Maggio, prima ancora che la piccola scomparisse nel nulla, forse ancor prima che Denise nascesse. Ai microfoni di Chi l’ha visto, poco dopo, parla anche il famoso Fabrizio: “Conosco Jessica Pulizzi da diversi anni, eravamo fidanzati fin da adolescenti”.





E ancora ai cronisti di Chi l’ha visto: “Successivamente ho conosciuto anche i suoi genitori, la mamma Anna Corona e il padre Piero. All’epoca il papà di Jessica frequentava Piera Maggio e il 26 ottobre nasce la piccola Denise. Jessica ha sempre imputato alla relazione extraconiugale del padre con Piera la rottura dei genitori. Per questo odiava con tutte le sue forze la Maggio e anche il frutto del loro amore, Denise”.

https://twitter.com/AncoraMarina65/status/1400181452801708032

Insomma, Denise era odiata ancor prima di nascere. Fabrizio dice che dopo la scomparsa di Denise non ha più sentito Jessica. Ma i Carabinieri fanno ascoltare a Fabrizio un’intercettazione che lo smentisce. Fabrizio allora ammette di aver rivisto la ragazza. Perché tutti continuano a mentire? Si chiede il pubblico di Chi l’ha visto e L’Italia intera.