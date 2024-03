A settembre Myrta Merlino è passata da La 7 a Mediaset spodestando Barbara D’Urso dal suo storico programma Pomeriggio 5. Un cambio di rotta voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi, che però sembra non convincere i telespettatori. La “battaglia” del talk di Canale 5 contro La vita in diretta di Alberto Matano lo vede sempre perdente in termini di share ed è per questo motivo che da mesi ormai si parla di una sostituta della conduttrice.

Per i telespettatori di Pomeriggio 5 non è stato facile accettare l’addio di Barbara D’Urso e dei suoi caffeucci del pomeriggio in favore di un nuovo volto. Tanti i nomi spuntati fuori in questi mesi come sostituti della conduttrice proveniente da La7 ma Myrta Merlino ha sempre rispedito al mittente ogni voce.

“Vi dico una cosa sulla salute di Myrta Merlino”. Pomeriggio Cinque, parla il sostituto Giuseppe Brindisi





Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5 da Cesara Buonamici

“Rispondo dicendo che mentre venivano pubblicati questi gossip, Pier Silvio mi mandava dei fiori“, aveva detto la conduttrice di Pomeriggio 5 a chi le chiedeva di commentare il suo futuro in Mediaset. Insomma, nessuna conferma da parte della conduttrice e, anzi, la volontà dell’amministratore delegato del Biscione a proseguire in questa direzione. Ma qualcosa sembra essersi mosso negli ultimi giorni.

Secondo Dagospia, giornale diretto da Roberto D’Agostino che raramente prende cantonate in fatto di gossip e indiscrezioni. Cologno Monzese avrebbe già pronto un piano b: la Merlino sarà sostituita, dicono, con Cesara Buonamici, storico volto del Tg5 da settembre opinionista del Grande Fratello di Alfonso Signorini. “Ave Cesara. I dati di ascolto parlano chiaro: “Pomeriggio cinque” by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla “Vita in diretta” guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale2, si legge su Dago.

“Costretta a una svolta trash con accenti “d’ursiani” per accalappiare le casalinghe orfane del “caffeuccio” e del cuoricino, la maga Merlino non ha sbancato l’auditel. E allora inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, – conclude Dagospia – è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura”.