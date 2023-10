Giovedì 26 ottobre nuova puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini, insieme all’opinionista Cesara Buonamici e a Rebecca Staffelli nella postazione social tornano in televisione per raccontare le vicende degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Anche questa sera ci saranno nuovi scenari e dinamiche da portare all’attenzione del pubblico. I colpi di scena non mancheranno, perché negli ultimi giorni gli inquilini della casa sono stati protagonisti di numerose liti e ripicche che hanno incendiato i loro animi.

E ci saranno nuovi ingressi, o meglio visite, come quella della storica ex fidanzata di Mirko Brunetti. Perla, nota al pubblico per aver partecipato a Temptation Island insieme al concorrente del Grande Fratello, arriverà nella casa dopo l’acceso incontro dell’ex con l’attuale (?) fidanzata Greta, la single che Brunetti ha conosciuto proprio durante il suo viaggio nei sentimenti.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese: “Stasera esce Beatrice Luzzi”

Ci sarà anche un’attesa sorpresa per Letizia, in questi giorni al centro delle attenzioni del romano Paolo Masella. Il suo fidanzato le farà una sorpresa e ovviamente ci sarà da capire come lei prenderà questa visita nella casa. Ma stasera sarà anche il momento dell’uscita di uno dei concorrenti del Grande Fratello. In queste ore i coinquilini si sono ritrovati a commentare e prevedere il risultato di una delle nomination più attese di questa edizione: quella tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi.

Per la prima volta, i due attori, acerrimi nemici e spesso al centro di violente polemiche e liti, si ritroveranno faccia a faccia grazie alle nomination fatte durante la scorsa puntata del Grande Fratello. A questo proposito Massimiliano Varrese si è confidato con Alex e le parole dette dall’attore hanno fatto sorridere il pubblico. Ovviamente Varrese non ha idea del grande seguito che Beatrice Luzzi ha fuori dalla casa ed è quasi convinto che a perdere al televoto sia proprio lei.

I sondaggi danno Beatrice Luzzi prima con un’alta percentuale e il pubblico ha preso in giro Max Varrese pubblicando alcuni post sui social al video in cui si sente dire “Rischia a sto giro, esce”. “Lui è così egocentrico da essere convinto di vincere il televoto questa sera”, “Nei suoi sogni”, “Poraccio quanto sta messo male”, “Prevedo cadute si ego”, sono solo alcuni dei commenti del pubblico.