Manca ancora qualche settimana alla proclamazione ufficiale del vincitore di Amici 24, ma il fermento intorno al nome che conquisterà il gradino più alto del podio del Serale 2025 è già palpabile. Come da tradizione, i pronostici degli scommettitori stanno accendendo il dibattito tra fan e addetti ai lavori, delineando con chiarezza i primi favoriti alla vittoria. In testa, con una quotazione di 2.50, spicca il nome di Nicolò Filippucci, il cantante della squadra di Anna Pettinelli che, fin dalla sua entrata nella fase serale del talent, ha saputo farsi notare per la sua voce potente e carismatica.

Nicolò non ha solo dimostrato una notevole padronanza tecnica, ma ha saputo conquistare anche il pubblico con interpretazioni intense e cariche di emozione. Ha incantato tutti sulle note di Rolling in the Deep di Adele, brano impegnativo e ricco di sfumature, esibendosi anche in coinvolgenti duetti con TrigNO in canzoni iconiche come Diavolo in me di Zucchero e Notti Magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. L’abilità con cui affronta ogni performance sembra rafforzare il suo ruolo di favorito, ma la strada verso la vittoria non appare del tutto spianata.

Amici 24, chi è il favorito come vincitore

Infatti, a insidiare la sua leadership ci sono due ballerini dal talento esplosivo, entrambi quotati a 3.75: Alessia Pecchia e Francesco Fasano. La prima, allieva di Alessandra Celentano, ha ricevuto dimostrazioni continue di fiducia dalla sua insegnante, che l’ha sempre schierata nelle sfide cruciali delle puntate precedenti. Il suo stile nel latino americano e la sua presenza scenica hanno conquistato anche la giurata Elena D’Amario, che non ha mancato di farle i complimenti in più occasioni. Francesco Fasano, ballerino della squadra di Emanuel Lo, ha colpito persino Amadeus, che durante un’esibizione si è lasciato sfuggire un commento di grande impatto: “Lo considero più un professionista che un allievo”.

La corsa verso la vittoria, dunque, sembra una questione a tre. Nicolò, Alessia e Francesco si contendono il titolo secondo i pronostici, mentre gli altri concorrenti sembrano distanziarsi visibilmente nelle quotazioni. Antonia Nocca, cantante seguita da Rudy Zerbi, è quotata a 6.00, mentre il collega Jacopo Sol si ferma addirittura a 16.00. Un destino simile sembra toccare alla ballerina Chiara Bacci, anch’essa allieva di Alessandra Celentano, che resta però in una posizione più marginale rispetto ai suoi due compagni di squadra.

In fondo alla classifica delle preferenze troviamo i concorrenti considerati ormai a rischio eliminazione: Senza Cri, Cristina Carella e Trigno Pietro Bagnadentro. Nonostante la loro presenza scenica o originalità, il mercato delle scommesse non sembra credere nelle loro possibilità, tanto che le loro quotazioni salgono vertiginosamente fino a 66.00. A condividere questo scenario poco incoraggiante è anche l’unica cantante rimasta nella squadra di Lorella Cuccarini. In una fase del talent in cui ogni dettaglio può fare la differenza, il margine tra la gloria e l’eliminazione è più sottile che mai. E la corsa alla vittoria di Amici 24 è ancora tutta da scrivere.