Grande Fratello, pochi giorni alla semifinale. Lunedì 24 marzo Alfonso Signorini comunicherà l’esito del televoto e a quanto pare non ciò arà solo un eliminato ma due nel corso della serata. Non solo. Sempre stando alle anticipazioni, il pubblico assisterà all’elezione del quarto finalista e, colpo di scena dei colpi di scena, un nome già c’è. Niente di certo, ovvio, ma a leggere i social sì.

La super favorita per conquistare il quarto posto nella finale del Grande Fratello dopo Lorenzo, Jessica e Zeudi è Chiara. Sì, proprio la concorrente di Trento, pur non avendo un fandom suo, può contare infatti sul sostegno dei fan di Zeudi che, dopo la lite tra l’ex Miss Italia e Shaila Gatta, sembrano aver deciso di mandare in finale lei rompendo così l’alleanza che avevano creato con gli Shailenzo.

GF, Chiara può già esultare: la notizia

Come ricostruisce il sito Il Sussidiario, infatti, da settimane i ‘big account’ spingono il popolo di X schierato a favore di Zeudi a votare per le persone a lei più vicine, come nel caso di Zeudi, o a votare strategicamente mandando in finale concorrenti che, pur non avendo un rapporto con l’ex Miss, potevano togliere la finale a persone con cui lei aveva discusso.

È già accaduto per Jessica che, con il sostegno del fandom di Zeudi, ha battuto Helena ed è diventata la seconda finalista di questa edizione. E così, nonostante nel televoto che ha regalato la finale a Zeudi Chiara avesse raggiunto solo lo 0,95% dei voti, ad oggi è la super favorita perché le fan di Zeudi che riescono a votare anche dall’estero sono pronte a concentrarsi in massa su di lei.

shaila e lorenzo grandi giocatori bisogna ammetterlo, ma meglio non giocare con noi #forzaZeudi — rachele🌸🍭 (@rachele_caps) March 21, 2025

Sarà quindi Chiara la quarta finalista? Un altro nome che si sta facendo largo è quello di Mariavittoria, sempre alla luce della rottura dell’alleanza tra i fan di Zeudi e quelli di Shaila e Lorenzo. La dottoressa, che ha già diversi suoi fan, potrebbe infatti battere tutti proprio per il sostegno dei fan di altri concorrenti, in primis quelli di Helena Prestes e Javier Martinez, di Jessica Morlacchi, ma anche quelli di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, come stanno scrivendo su X, sono pronti a votare per lei, qualora al televoto non dovesse esserci la ballerina.