Chi è Energy Crisis di Non Sono Una Signora. Sta per finire l’appuntamento del giovedì sera con il programma, seguitissimo condotto da Alba Parietti. Chi vincerà tutto e si aggiudicherà il premio, lo scopriremo soltanto al termine della puntata di giovedì 27 luglio. Tuttavia, le identità delle drag queen sono quasi tutte conosciute e svelate. Chi è Energy Crisis di Non Sono Una Signora? Durante l’ultima puntata è stato quindi svelata anche l’identità di questa ultima drag.

>> “Nooo, ti ha fregato!”. Non sono una signora, l’eliminato si svela e Alba Parietti a bocca aperta: chi era Saetta

A Non Sono Una Signora hanno partecipato 20 celebrità ma solo cinque di loro sono volate in finale. Parliamo delle She Funk, Energy Crisis, The Nancies, Meusa Du Champ e Ayumi Flambé. Come qualcuno ricorderà, la prima puntata se l’è aggiudicata She Funk che nascondeva il volto e la bravura del ballerino Andreas Muller. In tanti sono rimasti sorpresi nello scoprire che dietro tutto quel cerone c’era proprio lui: il vincitore di Amici.





Chi è Energy Crisis di Non Sono Una Signora

Il giovane infatti ha lasciato tutti senza parole e ha stravinto nella sua puntata ballando sulle note di Bagno A Mezzanotte di Elodie. Non è finita chiaramente, perché nel corso della seconda puntata hanno invece vinto le The Nancies. Parliamo al plurale perché come molti sapranno sono un duo, tra l’altro l’unico di Non Sono Una Signora.

Chi si nascondeva dietro tutto quel vestito e trucco? Gigi e Ross. Alla terza puntata vince invece Ayumi Flambé che si scopre è l’attore Simone Montedoro. Poco dopo però si salva anche Meusa Du Champ, ovvero Andrea Lo Cicero. Ma andiamo con la nostra domanda principale, chi ha vinto la quarta e ultima puntata? E non solo: chi è Energy Crisis di Non Sono Una Signora?

Si tratta di una ballerina agée in bianco e nero. E sotto il trucco ecco svelarsi Enzo Paolo Turchi. Un grande colpo di scena per Alba Parietti che rimane senza parole. Energy Crisis allora dice: “Il Drag, in pratica, l’ho inventato io! Quando io camminavo sui tacchi l’altra ancora andava a scuola. Io sono una lady da Grand Hotel, ho un look fantastico che manda tutti in tilt. Energy è una Regina per davvero: votate rossetto bianco e nero!”. Avanti.

