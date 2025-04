La notizia della morte di Papa Francesco ha lasciato il mondo intero senza parole. Un’ondata di dolore e commozione ha attraversato ogni angolo del pianeta, con milioni di fedeli uniti nel ricordo del pontefice argentino, simbolo di umiltà, dialogo e impegno sociale. Ma mentre la gran parte della comunità globale ha espresso cordoglio, qualcuno ha deciso di reagire in maniera decisamente fuori luogo — e il web, inevitabilmente, si è infiammato.

A finire al centro della bufera è stata una fan di Zeudi De Palma, ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello, il cui fandom è spesso al centro delle cronache social per i toni esasperati, le polemiche e, purtroppo, anche per episodi di aggressività verbale. Questa volta, però, la situazione ha superato ogni limite.

Zelena festeggiano la morte di papa Francesco: “Un argentino in meno”

Subito dopo l’annuncio della scomparsa del Papa, su X (ex Twitter) è comparso un post scioccante: “Un argentino in meno”, una frase che non solo mancava completamente di rispetto alla figura del pontefice, ma conteneva anche un’allusione ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello.

Il sarebbe stato rivolto anche a Javier Martinez e Federico Chimirri, entrambi argentini, entrati spesso nel mirino di alcuni sostenitori più accesi di Zeudi. Proprio Chimirri, chef e concorrente del Grande Fratello, era stato minacciato di morte online per aver espresso semplicemente delle critiche nei confronti dell’ex Miss Italia, dicendo di non condividere certi suoi atteggiamenti. Una reazione che già allora aveva sollevato l’allarme sulla tossicità di alcune dinamiche da fandom.

Anche Javier Martinez, altro ex concorrente, fidanzato di Helena Prestes è stato oggetto di attacchi pesanti, tra insulti, offese e vere e proprie campagne d’odio da parte delle Zelena. Il tweet “un argentino in meno” ha scatenato l’indignazione generale, attirando la condanna di centinaia di utenti.

“Il fatto che quelle siano persone ed esistano è preoccupante”, “La cosa brutta è che l’unica che potrebbe fermare queste schifezze è Zeudi e invece non l fa niente e spero solo che non sia per non perdere follower perché sarebbe proprio triste questa cosa!!”, “Disgusto malvagità e se la loro beniamina non si dissocia è perché è uguale a chi fa questo. Demoni”, “La cosa più ridicola è che nella room, l’altra sera, Zelda ha definito il suo fandom ‘sano'”.