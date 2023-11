Morgan licenziato da X Factor, il messaggio criptico del giudice. Marco Castoldi, in arte Morgan, decide di affidarsi ai social ultimamente per raccontare cosa accade nella sua vita d giudice di X Factor 2023 e commentare nonché criticare, alcune scelte del programma che non gli vanno proprio a genio. Non solo, nell’ultima diretta del programma targato Sky, il cantautore si è reso protagonista di un paio di uscite che non sono piaciute né al pubblico, né ai colleghi, né tantomeno alla produzione del programma che, sembrerebbe, starebbe pensando di licenziarlo.

Queste chiaramente sono chiacchiere da ber per ora non confermate, rumors degli addetti ai lavori che non trovano conferme dai piani alti del colosso televisivo. Eppure è lo stesso Morgan che indirettamente (anche se non si capisce bene il senso di quello che intendesse) decide di sfogarsi sui social proprio riguardo il programma.





Morgan licenziato da X Factor, il messaggio criptico del giudice

A due giorni dal nuovo serale per ora niente si muove e Morgan sembra essere ben saldato alla sua sedia da giunta. Ma le cose potrebbero cambiare in fretta, almeno così pensa qualcuno dopo le parole dell’ex membro dei Bluvertigo. Il motivo è semplice, nella notte tra lunedì e martedì, Morgan ha pubblicato un messaggio alquanto misterioso, taggando tutti i profili del programma: “Cosa significa occuparsi di canzoni?”.

E ancora: “Che cosa ho in testa io, cosa faccio, in cosa consiste il mio impegno? Che cosa è la ricerca nell’ambito della canzone? È un lavoro di ‘formalizzazione’, che manca completamente in ambito accademico, dunque è un terreno che va costruito e sistematizzato”. E tra i commenti compare poi un utente che scrive al giudice: “Ti aspettavamo a Genova venerdì scorso. Hanno detto che per questioni logistiche non sei riuscito a presentarti”.

Che schifo 🤮 #Morgan

Ogni volta sempre più imbarazzante pic.twitter.com/H9BbQPYTAf — • STELLA • ✨ (@metereopatic4) November 18, 2023

Quasi immediata la risposta di Morgan, che serafico scrive al fan: “Non è così, me lo hanno impedito”. In che senso glielo è stato impedito? Da chi? Dal programma, dal manager, dall’etichetta discografica, da un raffreddore? Chi ha impedito a Morgan un’uscita pubblica? Il mistero s’infittisce.

