La puntata del Grande Fratello è finita a notte tarda con sorprese e i colpi di scena. Nel corso del 40esimo appuntamento del programma condotto da Alfonso Signorini gli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno espresso le loro preferenze su chi mandare al televoto tra Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Federico Massaro, Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni e Paolo Masella.

Tra questi, con solo il 7% dei voti, si classifica all’ultimo posto Massimiliano Varrese, protagonista nella notte di una brutta lite con Letizia Petris. In questi giorni, infatti, l’attore ha mostrato molta sofferenza per la nomination arrivata nel corso della puntata andata in onda lunedì e che alla fine lo ha portato al televoto eliminatorio della prossima settimana. La notte del Grande Fratello è stata molto movimentata, perché oltre alla lite di Massimiliano Varrese, c’è stata anche l’uscita improvvisa di Marco Maddaloni.

Leggi anche: “Beccatevi questo!”. Grande Fratello, Beatrice già incendia la puntata





Grande Fratello, i concorrenti si accorgono dell’assenza di Marco Maddaloni

Il concorrente aveva manifestato una certa insofferenza alla notizia del prolungamento del programma fino alla fine di marzo. “Mi manca la mia famiglia, i miei figli, io voglio svegliarmi e sentire il loro odore la mattina” aveva detto in confessionale prima di fare la sua nomination, per poi aggiungere: “Ma quanto lo volete far durare questo programma? Sono contento che va bene però”.

Poi l’uscita nella notte e l’annuncio dalla pagina social del reality show: “Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”. Una volta entrato in confessionale, il concorrente non è più uscito e in quel momento i concorrenti di sono accorti della sua assenza: “Ma come? In confessionale c’è Max? – ha chiesto Rosy e Sergio – E dov’è finito Marco? Prima c’era lui e non è mai uscito, ragazzi chiedete un po’. Prima c’era lui, ma non è mai uscito“.

PAOLO DICE A BEATRICE “VOLEVA SAPERE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO” E CENSURANO #GrandeFratello pic.twitter.com/vvb3QoSVtp — soso (@lettoregolare) February 29, 2024

“Più che altro io mi chiederei dov’è Maddaloni. È entrato e non è mai uscito“, si è chiesta anche Beatrice Luzzi e proprio in quel momento un autore ha richiamato tutti gli uomini in confessionale. “Marco? Che succede? In che senso? Così mi fate preoccupare“, ha chiesto Sergio a Federico. Momenti molto concitati, visto che nessuno aveva idea di dove fosse finito Marco Maddaloni. Anche Simona e Greta hanno commentato l’assenza dello sportivo: “È successo qualcosa a Marco sicuro! Non è più tornato. Hanno chiamato i ragazzi e dopo chiameranno noi donne“.