Lorenzo Spolverato è stato il primo finalista del Grande Fratello, Seguito poi da Jessica Morlacchi e pochi giorni fa anche da Zeudi Di Palma, il modello milanese è sicuramente tra i protagonisti assoluti di questa 18esima edizione del reality show. Nel bene, visto che da settimane è tranquillo di arrivare fino in fondo grazie ai voti del pubblico, ma anche nel male, perché le critiche ai suoi comportamenti sono all’ordine del giorno.

Più volte è anche stato ripreso da Alfonso Signorini, che ha detto chiaramente che se fosse stato per lui l’avrebbe squalificato: “Io ti avrei eliminato. E non chiedere scusa che tanto poi rifai tutto. Il Grande Fratello è molto più buono di me”. Ma ad avviso di molti utenti Lorenzo ha continuato con lanci di oggetti, pugni ai muri, alle porte e a sfuriate senza controllo.

GF, Lorenzo fuori controllo: gesto contro Stefania

Anche nelle ultime ore si è reso protagonista di un brutto gesto, questa volta contro Stefania Orlando. O meglio, ancora contro di lei. Da quando infatti la conduttrice ha messo in discussione i suoi atteggiamenti, Lorenzo ha iniziato a sparlare di lei, a deriderla e a metterla in cattiva luce con gli altri.

È stato criticatissimo quando l’altra sera si è piazzato dietro alla concorrente e cominciato a fare dei versacci, ma ora si è spinto ancora più oltre. L’altra notte era in camera con Chiara, Shaila e Zeudi ed ha chiesto loro quale fosse il letto di Stefania. E appena glielo hanno indicato, ha iniziato a saltarci sopra con le scarpe. Chiara ha cercato di fermarlo, ma solo per le telecamere: “Dai Lollo non farlo che poi domani lo fanno vedere”.

Iago ti amiamooo 😂😂😂 non si capisce perché ancora non squalifichino un personaggio così squallido. Lorenzo veramente è il peggior concorrente mai passato dentro quella casa, saltare sul letto di Stefania con le scarpe è uno sfregio gravissimo! pic.twitter.com/pHQ4monLFw — ✨𝓖𝓲𝓾𝓵𝓼 (@giulsssy) March 13, 2025

Il bullo raccomandato che salta sul letto di Stefania con le scarpe ,l ennesimo atteggiamento vile con il sorriso delle amiche .

Vergognatevi@GrandeFratello @AlfonsoSignori1 @annapettinelli #grandefratello pic.twitter.com/jIlRshHtbh — Peter (@peter78150525) March 13, 2025

Appena visto in diretta, gli utenti l’hanno massacrato su X (“Vergognoso”, “Sfregio gravissimo”), increduli di come possa essere un finalista uno che si comporta in questo modo e tra l’altro resta sempre impunito. Ma non è finita qui perché Jessica ha confidato questa cosa a MaVi: “Sono senza parole. Prima ho sentito una battuta di Lorenzo. Ha detto ‘per la prima volta oggi ho sentito una cosa umana di Stefania’. Io non capivo a cosa si riferisse. Lui si riferiva al fatto che lei ha fatto l’agente immobiliare e lui rideva. Ma perché fa così?”.