Grande Fratello, ancora una novità nella casa più spiata d’Italia. Ma stavolta, nonostante la finale sia a un passo e i concorrenti più tesi e nervosi che mai, non si tratta di strategie di gioco o scontri accesi tra coinquilini. Un’indiscrezione che ha del clamoroso ha infatti infiammato il mondo del gossip: dopo Ilaria Clemente, una delle concorrenti sarebbe in dolce attesa.

Come si ricorderà, infatti, proprio all’iinizio di questa 18esima edizione, Ilaria Clemente ha annunciato di essere incinta. Per questo motivo ha lasciato anzitempo la casa del Grande Fratello e nello stesso tempo segnato un episodio senza precedenti nella storia del programma condotto da Alfonso Signorini. Ma quindi ci sarà un secondo lieto annuncio?

GF, clamoroso: “È incinta”

Ma andiamo con ordine. A lanciare la notizia incredibile sono stati gli esperti di gossip tra cui Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno riportato il rumor sui loro profili Instagram senza però fornire conferme ufficiali. Ma questo non ha impedito ai fan del reality di scatenarsi sui social, avanzando ipotesi sulle possibili protagoniste.

“Concorrente del GF forse incinta”, ha scritto Amedeo Venza nel post pubblicato su Instagram in queste ore e che è stato preso d’assalto, con il pubblico che a questo punto attende per capire chi sia la concorrente in questione.

edizione iniziata con un gravidanza gate e terminerà con un gravidanza gate#GrandeFratello pic.twitter.com/Zl6pjKAdcb — ki ♌︎ (@leeoncina) March 12, 2025

Ribadiamo che è una voce in attesa di conferme, anche se si è rivelata sufficiente per infiammare gli utenti, letteralmente esplosi davanti alla notizia. Ma di chi si tratterebbe? I nomi più quotati sono due: Helena Prestes, fidanzata di Javier Martinez, e Chiara Cainelli, compagna di Alfonso D’Apice, che però è già fuori dal gioco.