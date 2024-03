Grande Fratello, scoppia un nuovo caso. In queste ore sta scatenando reazioni indignate sul web un siparietto tra i concorrenti del reality di Canale 5. Al centro del loro discorso è finito Edoardo, l’ex fidanzato di Anita, che come sappiamo non sta passando un momento per niente facile fuori dalla casa dopo che la ragazza ha deciso di lasciarlo in diretta per iniziare una relazione con Alessio. Indirettamente, quindi, è stata toccata la stessa Anita.

“Io sono schifata”. È uno dei commenti che si leggono sotto la clip incriminata in queste ore su X. I toni della reazioni sono tutte simili: “Non riesco a ridere, mi dispiace”. “Ora lo prendono pure per il c***. Che signori”. “Potevano tranquillamente percu… tra di loro invece hanno scelto di farlo con una persona che non c’entra nulla col GF, screditata in diretta tv senza neppure un contraddittorio. Penosi”. Alcuni commentatori invece minimizzano la vicenda, sostenendo che non era intenzione dei ragazzi ridere alle spalle dell’ex fidanzato di Anita. Ma si tratta di una minoranza nella valanga di opinioni.

Le immagini si riferiscono a ieri sera, nel mentre le ragazze si trovavano in suite a festeggiare la vittoria della prova settimanale con una serata regalata loro da Gf a base di prelibatezze e ritmi sudamericani. La casa è rimasta così a totale disposizione dei ragazzi.

I gieffini hanno deciso di passare una serata diversa, indossando, letteralmente, i panni delle donne della casa e assumendo i loro atteggiamenti. La situazione che si è venuta a creare ha dato il via a una serie di scenette davvero simpatiche tra i concorrenti cha si sono divertiti a interpretare il ruolo delle loro compagne di avventura, in maniera bonaria e caricaturale Sergio così si è trasformato in Anita, Paolo in Letizia, Giuseppe in Bea, Max in Rosy, Alessio in Anita. La cosa ha divertito le dirette protagoniste, a cui dalla suite è stata mostrata la scena su uno schermo. Tutte a ridere.

“Magari avessero vissuto sempre la casa con questo umorismo”, hanno ci più commentato da casa. Fin qui nulla di male, infatti. Ma una scena che si è svolta poco dopo non è piaciuta per niente alla maggioranza del pubblico, che ha espresso sul web la propria condanna.

La clip “incriminata” mostra i ragazzi seduti al tavolo del salone a mangiare. Parlano tra loro e a un certo punto si sente dire: “Povero Edoardo…”. E subito dopo qualcuno aggiunge: “…hai perduto la compagna…”, il tutto sulle note del ritornello della canzone-tormentone “povero gabbiano, hai perduto la compagna” di Gianni Celeste. E poi giù, risate sguaiate. Qualcuno su X ha attribuito la battuta a Sergio, ma non si capisce bene.

“Davvero una caduta di stile”, scrivono sui social gli utenti. E adesso c’è chi chiede che nella prossima puntata vengano presi provvedimenti: sarebbe brutto verso Edoardo che la cosa venga lasciata cadere nel vuoto.