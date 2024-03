Dopo aver baciato Alessio Falsone durante la serata nella suite del Grande Fratello, Anita Olivieri ha scaricato il fidanzato Edoardo Sanson, che le aveva fatto una sorpresa nella serata di San Valentino. “Ho fatto lo sbaglio che faccio anche fuori. Io fuori facevo la stessa cosa, pensavo non ci fosse di meglio e allora tornavo indietro. Dicevo: ‘Quello è il meglio’ e ora so che non è così. Non mi sento in colpa perché sento che è quello che merito”, aveva detto Anita.

E confidandosi con l’amica Rosy, Anita aveva svelato di non aver provato niente nel baciarlo: “Non ci sono state emozioni in quel momento. Io gli ho dato un bacio perché in quel momento ero felice di vedere una persona. Ma pensi che io abbia sentito qualcosa? Non ho sentito niente”.

Leggi anche: “Guardate Letizia”. Grande Fratello, Paolo incommentabile: lei fa la doccia e lui chiama gli altri





Edoardo Sanson, chi è la famiglia dell’ex di Anita del Grande Fratello

Nel corso della puntata del reality andata in onda il 14 marzo, Anita ha parlato dell’ex fidanzato come di un giovane uomo proveniente da una famiglia facoltosa. Edoardo Sanson ha 27 anni è di Torino ma vive a Roma. Il suo profilo Instagram è @edoardosanson, è consigliere presso l’Olgiata Golf Club ed è un personal trainer.

Edoardo fa parte dei Sanson, famiglia che fino al 2012 ha dato il nome al marchio di gelati celebre in tutto il mondo. Creato da Teofilo Sanson, ultimo di 12 fratelli e proveniente da una famiglia poverissima, il marchio dei gelati è paragonato all’Algida e altri storici brand dell’industria dolciaria italiana. Teofilo fu anche proprietario dell’Udinese Calcio, che nel 1976 salì in Serie A e fu anche il primo a mettere sulle maglie dei calciatori uno sponsor, ovviamente quello dei gelati Sanson.

Il marchio Sanson è stato venduto agli americani alla fine degli anni Settanta, poi riacquistato da Teofilo insieme a Del Vecchio e venduto a Barilla prima e poi Sammontana nel 2008, che sopresse il marchio nel 2012. Teofilo, sposato con una moglie torinese, aveva solo 4 figlie femmine. Edoardo Sanson è il nipote diretto di uno dei suoi numerosi fratelli.