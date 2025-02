Lorenzo Spolverato, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, è diventato il primo finalista del reality ma la sua permanenza nella casa è stata caratterizzata da numerose polemiche a causa del suo comportamento spesso giudicato aggressivo e autoritario. Fin dalle prime settimane, Lorenzo ha mostrato atteggiamenti che hanno sollevato critiche sia all’interno della casa che tra il pubblico. In particolare i suoi gesti verso la fidanzata Shaila Gatta ed Helena Prestes, oggetto di discussione per il tono irruento e le frequenti liti.

Qualche tempo fa Lorenzo è stato invitato a moderare il suo atteggiamento e parlando in diretta con Alfonso Signorini, Lorenzo ha cercato di spiegare le ragioni della sua aggressività. Il giovane modello ha attribuito i suoi comportamenti a un’infanzia difficile in un quartiere violento, dove era spesso costretto a rubare e picchiare su imposizione di altri, anche se poi la sua versione dei fatti è stata smentita da persone a lui molti vicine. Chi lo conosce bene, infatti, ha detto che Lorenzo proviene da una famiglia per bene e non ha mai avuto problemi familiari del genere. Nonostante le critiche, Lorenzo è riuscito a conquistare un posto in finale e in queste ore il concorrente è nuovamente finito al centro delle critiche per il suo atteggiamento.

Grande Fratello, pubblico furioso per la sfuriata di Lorenzo verso Shaila

La relazione tra Lorenzo e Shaila, nata all’interno della casa, ha vissuto momenti di crisi, con accuse reciproche di gelosia e incomprensioni, portando a una rottura. La scorsa notte i due hanno chiuso dopo una violenta lite e sui social è stato pubblicato un video in cui si sentono le urla di Spolverato verso Shaila. Il pubblico ha chiesto un intervento serio da parte del Grande Fratello per porre fine a questi atteggiamenti violenti. “Poi facciamo il processo ad Helena per un bollitore, che ha lanciato dopo numerose provocazioni inaudite da parte di altre concorrenti”, “Amore ascolta, urla e sbatte le mani su qualcosa…un atteggiamento troppo violento e aggressivo”.

“Oggi è stato veramente troppo! Secondo me anche molto geloso di Javier e Helena, specialmente oggi per il compleanno ha visto tanto amore intorno a Javier, si rende conto che lui in fondo non ha costruito nessun rapporto sincero li dentro”, si legge tra i commenti di X.

“Mamma mia da paura, nn capisco xche viene così protetto, ma chi ha alle spalle ? Sicuramente nn persone belle ma che in qualche modo contano e nn voglio scrivere per decenza a chi appartengono Sicuramente se questo atteggiamento lo avesse avuto un altro concorrente era fuori”, “Ma deve essere buttato fuori”, “No mi spiace! Il ragazzo andava espulso non aiutato”, scrive ancora un utente.

ASCOLTATE BENE…voi avete reso finalista un’essere del genere…questo ragazzo va aiutato e non osannato come fate da mesi, e basta con la storia del bullismo che ha vissuto da piccolo perché non c’entra nulla #GrandeFratello #grandefratello pic.twitter.com/Tai1gob8ce — _eclipse_ (@ccardo_ino) February 27, 2025

E chi accusa il Grande Fratello di censurare cosa accade in casa: “Non è che se censurate allora non accade! Vogliamo la squalifica! Se un uomo mentre litiga con te grida in modo disumano, ti prende a parole, colpisce i muri e lancia oggetti, È VIOLENZA”. “Ennesimo comportamento tossico/violento di Lorenzo eletto finalista dalle femministe per eccellenza 🫶🏼🫶🏼🫶🏼 Applausi alla vostra coerenza. Sbatte pugni insinuando che Shaila racconti le cose in modo da farlo passar male”, scrive un altro utente di X.