Dopo il rientro al Grande Fratello, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembra molto disteso e spesso i due vengono ripresi a ridere, chiacchierare e scherzare insieme. L’attrice e il collaboratore scolastico, che all’inizio della loro avventura nella Casa di Cinecittà avevano vissuto una breve storia d’amore, sono tornati vicini dopo mesi di incomprensioni e vere e proprie liti.

Prima della puntata di mercoledì, i due si trovavano nell’ampio antibagno della Casa del Grande Fratello e si sono stretti in un lungo e inaspettato abbraccio. Nella casa i due hanno avuto una inaspettata storia d’amore; vicini nelle settimane di partecipazione al reality, hanno avuto un flirt, ma quel legame è durato poco e Garibaldi si è poi allontanato da Beatrice Luzzi, preferendo l’amicizia di Anita Olivieri, contraria alla storia tra i due.

Leggi anche: “Le avete rubate, basta”. Grande Fratello, ennesimo furto. Il concorrente scopre tutto e non si tiene





Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi chiamati in confessionale

Giuseppe e Beatrice hanno litigato più volte, fino a nominarsi in più di un’occasione e per questo motivo il ritorno alla pace è arrivata inaspettatamente, cogliendo di sorpresa gli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Durate la puntata, dopo aver ricevuto una strigliata dal conduttore, la maggioranza dei gieffini ha deciso di cambiare l’atteggiamento con Beatrice e di renderla partecipe alla loro vita.

Il cambio di atteggiamento ha sorpreso Beatrice Luzzi. L’attrice ha rivelato di essere rimasta piacevolmente sorpresa dalla svolta degli ultimi giorni e l’abbraccio a Garibaldi ha sicuramente giovato anche alla sua situazione nella casa, che negli ultimi tempi era diventata davvero difficile. Anche gli autori si sono resi conto del nuovo rapporto tra i due e in queste ore li hanno chiamati in confessionale scatenando la reazione dell’attrice.

I due si trovavano in chiacchiere in giardino e a un certo punto si è sentita un’autrice chiamare i due in confessionale. “Beatrice e Giuseppe in confessionale”, si sente dagli altoparlanti della casa. A questo punto la reazione pazzesca di Beatrice Luzzi: “Dai ragazzi che palle così però!”.

E c’ha ragione. Si è seduta vicino al bidello e ci ha scherzato normalmente e questi la chiamano in confessionale per tentare di riaprire la dinamica. Stanno alla canna del gas. Non hanno niente e si buttano su roba vecchia.#GrandeFratello pic.twitter.com/yZsGxURAMx — Hater seriale (@HSeriale) February 24, 2024

Sui social il video della scena e i commenti degli utenti, divertiti dalla risposta della concorrente. “Beatrice e Giuseppe in confessionale* Beatrice: “dai ragazzi che palle così però!” Non fottete con la rossa, lei già sa dove volete andare a parare, coglioni”.

“E c’ha ragione. Si è seduta vicino al bidello e ci ha scherzato normalmente e questi la chiamano in confessionale per tentare di riaprire la dinamica. Stanno alla canna del gas. Non hanno niente e si buttano su roba vecchia”, scrive ancora un utente di X. “Lei piena”, “Lasciateli stare”.