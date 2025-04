Grande Fratello, fulmini e saette su Helena Prestes e Javier Martinez. L’edizione 2024-2025 del reality condotto da Alfonso Signorini si è conclusa lunedì 31 marzo con la vittoria, inaspettata, di Jessica Morlacchi. Ma per molti la vera vincitrice è stata la modella brasiliana, protagonista fin da settembre all’interno della Casa e finita al centro di numerose dinamiche e discussioni.

Helena Prestes ha dovuto sopportare una grande delusione con il verdetto finale. Inoltre il suo percorso è stato caratterizzato da numerosi scontri con gli altri inquilini, tanto che ad un certo punto i fan si erano rivoltati sui social parlando di atti di vero e proprio bullismo nei suoi confronti. Tuttavia la recente scoperta su un evento organizzato ha suscitato aspre critiche nei confronti della coppia.

L’evento a pagamento e le critiche social su Helena e Javier

Su X, ex Twitter, un’utente ha condiviso le foto della promozione di una cena spettacolo a pagamento dal titolo Javi Martinez Helena Prestes & Friends, commentando: “Neanche Zenga e Rosalinda sono arrivati a tanto. Mi dispiace per Helena. Non dico altro. Prenotare e pagare un evento per dei concorrenti del Grande Fratello. Il manager non sapeva come far emergere Javier. O Brasil o Nada ✈️”.

Il post ha provocato diverse critiche e non solo e non tanto per il fatto che si tratti di un evento a pagamento. Fino a qualche anno fa, infatti, serate del genere erano piuttosto frequenti. Il fatto è che molti sottolineano come Javier Martinez abbia bisogno di Helena per avere successo. In qualche modo viene ventilata l’idea che la coppia sia costruita per business: “Facendoli stare assieme anche se magari litigano perché c’è l’evento” afferma qualcuno.

C’è anche chi difende Helena e Javier: “Sono fortunati se riescono a fare eventi dato che ormai non esistono più le serate che ai tempi d’oro gli ex gieffini facevano ogni fine settimana.. hanno manager forti alle spalle perché ripeto non esistono nemmeno più le serate..”. Ma piovono anche molte critiche: “Questa cosa è quanto di più imbarazzante potessero mai pensare di fare. Helena togliti da questo abbruttimento per carità divina! 😶”.

