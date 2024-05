“Che finaccia”, “Una brutta fine”, “Come hai fatto a finire così?”. Questi alcuni dei commenti ai video dell’ex tronista di Uomini e Donne, da diverso tempo diventato agente immobiliare. Dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, dove ha regalato uno dei troni più iconici e storici del programma, l’ex tronista ha aperto un’agenzia immobiliare e si dice soddisfatto della sua vita.

In queste ore ha voluto rispondere alle persone che commentano a sproposito i video inerenti al suo lavoro. Biccy ha riportato le parole dell’ex tronista, ovviamente scioccato dalle critiche che gli arrivano sui social: “Che fine ho fatto? Lavoro, ho una società, ma soprattutto vado fiero del mio lavoro. Non sto rubando. Mi impegno con tutto me stesso e sono soddisfatto. I social sono un mondo meraviglioso. Queste piattaforme potrebbero avere un’utilità pazzesca, ma purtroppo il più delle volte evidenziano l’ignoranza e la cattiveria delle persone”.

Leonardo Greco, l’ex Uomini e Donne criticato per il suo lavoro da agente immobiliare

“Vi faccio degli esempi esempi: ‘Ma da vip ad agente immobiliare è un attimo’. ‘Da famoso ad agente immobiliare a provvigioni, dalle stelle alle stalle’. ‘Ma allora non hai avuto successo come ex tronista di Uomini e Donne’. Oltre a questi potrei metterne tanti altri. Tutti che mi dicono che da volto di Uomini e Donne ‘mi sono ridotto a fare questo’”, dice ancora Leonardo Greco.

Prima di diventare tronista, Leonardo ha corteggiato Giada Toffano ma poi si è eliminato perché aveva capito di non interessarle. Poi era arrivato sul trono con le due corteggiatrici più accanite: Barbara, conosciuta come Bubi, e Diletta, che fu la sua scelta. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne e il solito iter tra serate in discoteca, servizi sui giornali e gossip, Leonardo Greco ha deciso di cambiare vita ritirandosi dal mondo dello spettacolo e aprendo un’agenzia immobiliare.

“Io ho voluto fortemente diventare un consulente immobiliare, studiare, prendere un patentino, continuare a fare corsi di formazione e vendere diversi immobili all’anno con un diverso target di clientela. Questo lavoro mi ha fatto togliere diverse soddisfazioni incredibili, cosa che voi che commentate così difficilmente riuscirete a fare. E lo dico perché già vi descrivete per quello che siete, cioè piccoli”, ha concluso Leonardo Greco, incassando il plauso di tantissimi utenti del web.