Beatrice Luzzi, col 60% delle preferenze, è la prima finalista del Grande Fratello 2023. il responso è arrivato durante la trentanovesima puntata in diretta, quella andata in onda lunedì 27 febbraio. L’attrice ha vinto al televoto contro Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin e ha avuto l’opportunità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa senza preoccuparsi di venire eliminata.

Prima del verdetto i concorrenti al televoto sono stati richiamati in studio e Beatrice ha voluto ringraziare Alfonso Signorini: “Se non ci fossi stato tu, Alfonso! Sei il primo che ringrazio, e sinceramente, per la tua compassione”. Poi ha ringraziato chiunque l’abbia votata “con affetto e costanza in questi mesi. Credo che abbiano visto una coerenza, una lealtà nei valori. Spero di essere all’altezza della loro stima e della loro saggezza e di arrivare fino alla fine”.

Grande Fratello, sui social il video di Anita contro Beatrice

Beatrice Luzzi ha vinto il televoto con il 60% delle preferenze ed è risultata essere la prima finalista più votata di sempre. Questione di numeri, basta andare a cercare i risultati ottenuti dai protagonisti delle precedenti edizioni del Grande Fratello. Nella prima del GF Vip, a volare in finale è stata Alessia Macari, che poi ha vinto,, con il 30% dei voti, poi Giulia De Lellis con il 45% dei voti, Silvia Provvedi con il 28%, Sossio Aruta con il 39%.

E ancora Dayane Mello con il 45%, Delia Duran con il 36% e Oriana Marzoli con il 28%. Nessuno ha mai ottenuto il 60% come l’attrice. Un risultato clamoroso, che ha scatenato i Luzzers (i fan di Beatrice Luzzi), i quali hanno riportato un video di qualche settimana fa in cui Anita, convinta che la Luzzi stesse perdendo consenso dal pubblico, ironizzava sulla caduta della sua corona. “Bea senti, questo è il rumore della tua corona che cade”.

Ma vi ricordate quando erano tutti gasati perché convinti che bea avesse perso consensi solo perché si era messa contro perla? "Sento il rumore della corona che cade" E ora se la ritrovano come prima finalista 😭#grandefratellopic.twitter.com/pactfyvDds — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) February 27, 2024

Alla luce della vittoria di Beatrice, i commenti contro Anita si sono sprecati: “Ma vi ricordate quando erano tutti gasati perché convinti che bea avesse perso consensi solo perché si era messa contro Perla? ‘Sento il rumore della corona che cade’ E ora se la ritrovano come prima finalista “. “Anita inascoltabile ,inguardabile ,anche se per sbaglio avesse ragione il suo modo di fare sempre strafottente la a odiare”, “E non sanno con che percentuale in un televoto a 4”, “E quel ratto di merda li vicino ride”.