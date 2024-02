Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello 2023. L’attrice conosciuta dal pubblico italiano per aver vestito i panni di Eva Bonelli nella soap di Canale 5 Vivere, ha conquistato la finale ottenendo percentuali bulgare. Il 73% del pubblico a casa ha votato per lei confermando quanto ormai chiaro fin dall’inizio del reality show, ovvero che la concorrente è la preferita di questa edizione.

Il pubblico ha dovuto scegliere tra l’attrice e i componenti del resto del gruppo, quello con cui Beatrice ha avuto diverse liti e problemi nel corso di questi mesi: Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin. I quattro erano arrivati al televoto dopo le nomination degli inquilini della casa, convinti di essere chiamati a scegliere qualcuno da far uscire dalla casa e non il preferito.

Grande Fratello, Beatrice prima finalista: la sua reazione dopo l’annuncio

Con il 12.42% la collega Grecia Colmenares è arrivata seconda, poi Massimiliano Varrese con il 8.51% e ultima la chef Rosy Chin con il 5.36% delle preferenze. Prima del verdetto, Beatrice ha ringraziato Alfonso Signorini: “Se non ci fossi stato tu, Alfonso! Sei il primo che ringrazio, e sinceramente, per la tua compassione”. Poi ha ringraziato chiunque l’abbia votata “con affetto e costanza in questi mesi. Credo che abbiano visto una coerenza, una lealtà nei valori. Spero di essere all’altezza della loro stima e della loro saggezza e di arrivare fino alla fine”.

“Credo che se noi avessimo una carriera così sicura, non avremmo accettato di partecipare al Grande Fratello, perché comporta tanti sacrifici. Non tanto per noi, quanto per le nostre famiglie”, ha detto ancora Beatrice, spiegando di aver accettato per dare ai figli un futuro più stabile. Rientrata in casa, dopo l’annuncio del conduttore, Beatrice si è intrattenuta con Greta per commentare il raggiungimento della finale.

Greta: “Come ti senti adesso?”



Bea: “BENE, BENE, non tanto per la finale.. io godo che non mi possono nominare, ora sono costretti a guardarsi in faccia.. è stato troppo facile per loro.”



All’ex volto di Temptation che le ha chiesto le prime impressioni, Beatrice Luzzi ha risposto come sempre senza troppi giri di parole: “Bene, bene… non tanto per la finale. Io godo che non mi possano nominare, ora sono costretti a guardarsi in faccia. È stato troppo facile per loro, avoja a fare il gruppetto di amici, c’era sempre la Luzzi da nominare, io facevo da collante alla fine”, ha detto Beatrice Luzzi, consapevole che d’ora in poi i concorrenti dovranno per forza di cose nominarsi tra di loro e quindi andare incontro anche a possibili liti e malumori.

