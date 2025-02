Stanotte Helena e Javier a letto non ci sono andati leggeri, considerando che sapevano entrambi di trovarsi di fronte alle telecamere. Ma sembra evidente che la deriva trash di questo programma è oramai dilagante. Ma cosa è successo? Per capirlo appieno dobbiamo fare un passo indietro. Nel corso dell’edizione 2025 del Grande Fratello, la relazione tra Javier Martinez ed Helena Prestes ha catturato l’attenzione del pubblico, evolvendosi tra alti e bassi che hanno messo in luce le dinamiche complesse all’interno della Casa.

Helena, modella brasiliana, e Javier, pallavolista argentino, hanno inizialmente mostrato una forte attrazione reciproca. Dopo un periodo di distacco, i due si sono riavvicinati, culminando in una serata romantica organizzata dalla produzione nel tugurio, trasformato per l’occasione in un nido d’amore con cena a lume di candela e decorazioni a tema. Durante questa notte, la coppia ha avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza reciproca, per così dire. L’intimità ha fatto da padrona ma le telecamere sono rimaste in disparte.





Helena e Javier, esplode passione a letto: lei lo tocca e lui…

Tuttavia, nonostante la complicità ritrovata, non sono mancati momenti di tensione. In una circostanza, Javier ha manifestato dubbi sulla loro relazione, esprimendo la necessità di prendere le distanze. Parallelamente alle vicende sentimentali, la competizione all’interno della Casa ha raggiunto un punto cruciale con la selezione del primo finalista.

Durante la puntata del 10 febbraio 2025, Alfonso Signorini ha inizialmente annunciato erroneamente Javier come primo finalista, per poi correggersi e proclamare Lorenzo Spolverato come il vero finalista, a seguito di un errore di comunicazione con la regia. Tutto questo avrebbe potuto portare Javier ad allontanarsi ancora di più da Helena, invece è stato il contrario.

Javier per Helena ha qualcosa che Zeudi non avrà mai. Il problema delle zefesse è solo quello, non riescono ad accettarlo.🤣#GrandeFratello pic.twitter.com/LmTDQWJHjL — Violett926 (@violett926) February 11, 2025

Dopo la cocente delusione i due ragazzi si sono ritrovati dopo la diretta in camera, a letto insieme e la Prestes ha preso letteralmente fuoco di fianco all’ex pallavolista. Nel video in calce infatti si vede la modella brasiliana palpare generosamente il suo attuale partner, cosa che ha lui potrebbe aver disturbato, forse per timidezza. Martinez si è subito messo di lato per non farsi vedere e lei ha continuato a stuzzicarlo in cerca probabilmente di qualcosa di più. “Ecco cosa manca a Zeudi che invece ha Javier”, scrive un utente sui socia. Beh ora sembra evidente.

