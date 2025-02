Un nuovo colpo di scena vissuto nella casa più spiata d’Italia: Pamela Petrarolo ha deciso di lasciare definitivamente il Grande Fratello. L’ex volto storico di Non è la Rai ha annunciato il suo ritiro attraverso un comunicato ufficiale, diffuso sui social del reality. La produzione del Grande Fratello ha comunicato la notizia tramite un post su Instagram, spiegando che il motivo dell’abbandono è riconducibile a ragioni personali.

Nella nota ufficiale si legge: “Pamela Petrarolo, per ragioni personali, lascia la Casa di Grande Fratello. Il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Leggi anche: “Prendetevi le vostre responsabilità”. Grande Fratello, le dure parole di Signorini per il caos sul finalista





Grande Fratello, perché Pamela Petrarolo si è ritirata

Anche il conduttore Alfonso Signorini, durante la puntata del 10 febbraio 2025, ha confermato l’uscita della concorrente, fornendo qualche dettaglio in più: “Pamela è dovuta uscire dalla casa del Grande Fratello, ma questa volta ci sono degli impegni familiari a cui non poteva mancare. Abbiamo annullato il televoto e i vostri sms son annullati. Questa sera sarete protagonisti voi visto che ci sarà un televoto per decretare il primo finalista tra gli uomini”.

Non è la prima volta che Pamela Petrarolo lascia la Casa. In un precedente ritiro aveva spiegato con grande emozione i motivi dietro la sua decisione: “Devo abbandonare purtroppo la casa. Sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questo dolore. Ho dovuto superare sperando che qualcosa potesse cambiare”.

“Devo tornare dalle mie figlie, le mie figlie hanno bisogno di me. In assoluto vengono prima di tutto. Davanti ad un dolore grande, devo correre a casa, andare da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte, combattere con loro questa cosa che, spero, finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e questa lo è”.

Per ora, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa nuova uscita, ma è probabile che nei prossimi giorni sarà la stessa Pamela a chiarire ulteriormente le circostanze del suo addio definitivo al reality.