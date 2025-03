Non sono più una coppia già da qualche settimana Lorenzo e Shaila e tira una brutta aria al Grande Fratello: sono arrivati davvero al capolinea? Ricordiamo che era stata lei a prendere la decisione di lasciare il modello con cui era scoccata la scintilla ai tempi della loro trasferta spagnola. La ballerina, seppur a malincuore, si era detta decisa a non tollerare più le sue reazioni sopra le righe.

Nonostante l’addio, però, i due hanno continuato a passare la maggior parte del tempo insieme, scambiandosi anche abbracci ed effusioni. Ma quando Zeudi l’ha battuta al televoto ed è diventata terza finalista, Shaila è arrivata a una consapevolezza importante riguardo la sua relazione con Lorenzo: ha capito di aver sprecato il suo percorso per assecondare i “capricci” del fidanzato.

GF, Lorenzo e Chiara: rivolta degli Shailenzo

Lorenzo non ha preso bene questo modo di vedere le cose, questa responsabilità che la ballerina gli ha addossato e per questo le ha detto chiaramente che, d’ora in poi, sarebbe stato meglio evitare qualsiasi conversazione. Ha riflettuto a lungo su quanto successo e deciso di confidarsi con Chiara, proprio la persona per cui Shaila ha provato una forte gelosia.

A lei Lorenzo ha raccontato di come Shaila non abbia “mai rispettato i miei spazi”. E poi “Quelle volte in cui lei è stata con me nei momenti giù, lei lì dice che non ha dato priorità a sé stessa”. Chiara ha precisato che Shaila, essendo innamorata, gli è sempre stata accanto con piacere. Tuttavia, ha sottolineato che anche lei ha le sue fragilità, che inevitabilmente, prima o poi, prendono il sopravvento.

“Ad oggi lei è alla fine del nostro rapporto – ha proseguito lui – E io sono felice per lei. Però in alcuni momenti, il fatto che tu covi le tue emozioni e io no, non significa che tutte le attenzioni sono su di me. Abbiamo fatto anche tante cose belle e io ho un ricordo molto bello. Quindi quando riuscirò ad abbracciarla e non farmi star male da questo abbraccio, glielo darò”.

Ma è stato il fatto di essersi confidato con Chiara ha mandato su tutte le furie i fan degli “Shailenzo”, che ora si stanno alleando con le fan di Helena per farla uscire al più presto dal Grande Fratello. Non solo: per molti, come si legge tra i commenti al post del reality, la ex UeD è “una grande falsa” e che le “piace Lorenzo e si vede benissimo”.