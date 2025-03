Non solo i concorrenti dentro la casa, anche quelli ormai fuori perché eliminati dal Grande Fratello continuano a far parlare di loro. Yulia Bruschi, per esempio, che in queste ultime settimane ha deciso di non partecipare più alle puntate in studio ma che è stata travolta dal gossip con l’ex fidanzato Simone. E poi Alfonso D’Apice, che invece è sempre presente per sostenere la sua fidanzata Chiara Cainelli.

Quest’ultima proprio giovedì si è salvata da un televoto cruciale, quello con Helena Prestes e Stefania Orlando, poi uscita. C’è un’altra coppia fuori dal GF: Federica Petagna, ex di Alfonso, e Stefano Tediosi. Il pubblico ha conosciuto i tre a Temptation Island. Federica e Alfonso erano fidanzati, Stefano invece era uno dei single della passata edizione.

Stefano dopo il GF: “Vi dò una notizia su Federica”

Nessuno dei tre è arrivato in finale perché i telespettatori di Canale 5 hanno preferito mandare altri verso la finale, ma intanto la loro vita lontana dalle telecamere continua ed è proprio Stefano ora a dare una notizia su Federica, che continua a frequentare dopo l’uscita dalla casa.

Federica ha deciso di andare a vivere a Milano, dove spera di avere più opportunità di lavoro. Insomma, si apre un nuovo capitolo della sua vita e ad aggiornare i fan ci ha pensato appunto l’ex tentatore tra le sue storie di Instagram.

“Federica ha preso una casa poco distante dalla mia, la stiamo arredando insieme ed è un suo spazio in cui può dedicarsi a se stessa”, ha spiegato. “Abbiamo scelto una casa vicina così da poter essere uno il supporto dell’altra per qualsiasi necessità”. Insomma, sembra proprio che i due facciano sul serio. Alfonso, dal canto suo, aspetta di potersi godere la sua relazione con Chiara quando uscirà dalla casa.