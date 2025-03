Al Grande Fratello c’è un’altra coppia che piace molto al pubblico. Oltre alle chiacchieratissime Helena-Javier e l’ormai scoppiata Shaila-Lorenzo, anche Tommaso e MariaVittoria sono ancora nella casa anche se non hanno ancora guadagnato un posto per la finalissima che, stando alle ultime voci, dovrebbe essere posticipata. Ma come nelle altre relazioni di questa edizione anche per loro ci sono alti e bassi.

E anche nelle ultime ore, dopo una giornata trascorsi tra baci e abbracci, è scoppiata la tempesta. Si è rotto qualcosa, ma andiamo per gradi. Tutto ha inizio in giardino quando, la dottoressa, improvvisamente, si alza e raggiunge la camera da letto mettendosi sotto le coperte. Il fastidio di MaVi viene subito percepito da Tommaso, che la raggiunge all’istante.

GF, lite Tommaso e MaVi: si è rotto qualcosa

Tommaso non ha idea però di cosa sia successo, dunque prova ad indagare per saperne di più. Ma nonostante le domande e l’insistenza, MaVi è sembrata intenzionata a non svelare le cause del suo nervoso per evitare una nuova discussione. Ma lui insiste e alla fine capisce che è nato tutto da una sua espressione.

Così, incalzata dal fidanzato, MaVi conferma. E lui: “Che faccia ti ho fatto? Non ho fatto niente. Che faccia ho fatto?”. “Se mi chiedi che faccia ho fatto vuol dire che hai la coda di paglia“, replica Mariavittoria. “Stai scherzando? La stai rigirando come ti pare“, si difende Tommaso.

“Mi ha dato fastidio che, mentre ti baciavo, ti sei alzata e sei andata via. È cosa che fai spesso e sei andata via”, dice ancora Tommaso. “Meglio che ti allontani da me”, chiude poi Mariavittoria che chiede di restare da sola. Riusciranno a chiarirsi e fare la pace?