Anita Olivieri è stata tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e nel corso del reality show si è resa spesso protagonista di alcune affermazioni e dinamiche non sempre facili. Nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, ha stretto una forte amicizia con Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin ed è diventata la principale antagonista di Beatrice Luzzi.

Durante una conversazione con Massimiliano Varrese, Anita Olivieri aveva raccontato di essere preoccupa per il post Grande Fratello: una volta fuori dalla bolla della Casa, infatti, tutti i gieffini hanno dovuto fare i conti con il ritorno alla vita di tutti i giorni e parlando proprio di questo tema, la giovane aveva raccontato com’era la sua vita quotidiana prima del programma e aveva confessato di essere preoccupata per la fama.





Grande Fratello, Anita e Rosy al Duomo di Milano ma non se le fila nessuno

“A volte penso ‘che bello’, a volte lo penso veramente. Vado in giro in pigiama, non mi frega niente, no? E, quindi, penso di dovermi preoccupare…anche solo con un pensiero mi dà fastidio, mi turba, perché io amo proprio la mia libertà. Io amo andare al cinema da sola, mi pesa pensare che mi possano rompere sempre, anche a cena da sola…”, aveva detto Anita Olivieri a Massimiliano Varrese.

Ora che il Grande Fratello è finito Anita Olivieri si è data appuntamento con Rosy Chin a Milano e le due hanno girato un video insieme in mezzo alla folla. C’è da dire che nessuno si è avvicinato alle due e alcuni utenti del web hanno ironizzato proprio sul discorso fatto dalla romana durante il reality show.”#GrandeFratello quando non ti cag ops considera nessuno in duomo di Milano e non ti rimane che urlare x attirare l’attenzione ma ugualmente non ti cag ops considerano chi sono ste due?”, si legge a corredo del video ripostato sul social X.

#GrandeFratello quando non ti cag ops considera nessuno in duomo di Milano e non ti rimane che urlare x attirare l'attenzione ma ugualmente non ti cag ops considerano 🤣🤣 chi sono ste due 🐐?? pic.twitter.com/CZPxKDzgyT — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 5, 2024

“Era preoccupata di non poter più andare al cinema o a cena in tranquillità”, “Certo che dopo 6 mesi di tv non essere cagate da nessuno è un bel record”, “Adoro la mia città!! … dove nessuno te se ‘ncu… e dietro vedo anche arrivare la polizia, speriamo se le sia portate. Ma è normale andare in Duomo a strillare a sta maniera? Ma ce la fanno? Che disagio!”, “Minchia che FOLLA 🤣🤣🤣🤣 nonostante le mille mosse e gli urli nessuno se ke è cag…..”, scrivono aluni utenti su x.