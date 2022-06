Che Dio ci aiuti 7 dice addio al personaggio. La notizia stava rimbalzando da mesi, ma mai c’erano state conferme ufficiali e definitive. Adesso, però, è arrivata anche la tanto temuta ufficialità e per il pubblico della fiction Rai si tratta di una vera e propria mazzata. Un dolore troppo forte da sopportare per coloro che seguono la serie con Elena Sofia Ricci. Non si è mai preparati ad un saluto finale, come successo con Terence Hill a Don Matteo, ma purtroppo bisognerà farsene una ragione.

A rivelare tutto su Che Dio ci aiuti 7 e l’addio al personaggio top ci ha pensato il sito Repubblica, che attraverso un’intervista ha fatto scoprire le carte in tavola. Al momento non è comunque stata ancora definita la data di inizio delle riprese della fiction, che avverranno prossimamente. E sono arrivate importanti considerazioni da parte di chi ha deciso di ‘abdicare’ e di mollare questo lavoro, presumibilmente perché in cerca di nuovi e importanti stimoli lavorativi.





Che Dio ci aiuti 7, addio ad un personaggio top

Dunque, Che Dio ci aiuti 7 dovrà rinunciare e dovrà dire addio ad un personaggio fondamentale. Purtroppo si è materializzato ciò che si temeva da tempo, infatti Elena Sofia Ricci ha annunciato la triste decisione. Sarà presente nella settima stagione, che però rappresenterà la fine della sua avventura in questa serie televisiva. Lei ha anche voluto rilasciare qualche altra considerazione a Repubblica, dove appunto ha comunicato al suo pubblico la volontà di fermarsi qui e di guardare oltre.

Non vedremo più in futuro a Che Dio ci aiuti 7 il personaggio di Suor Angela, interpretato egregiamente da Elena Sofia Ricci. Non sappiamo se lei comunque apparirà in tutti gli episodi, anche se pare che lei potrebbe essere presente inizialmente per poi permettere ad altri personaggi di imporsi piano piano e sempre più. E quando le hanno chiesto cosa ne pensa della delusione dei suoi ammiratori, l’attrice ha apprezzato il fatto che i suoi fan la seguano con così tanta passione.

Queste le parole di Elena Sofia Ricci: “I fan mi vogliono bene.Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro Maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie allo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia”. Ed effettivamente dovranno tutti abituarsi a questa sua mancata presenza futura, ma potranno apprezzarla nella stagione numero 7.

