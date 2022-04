Racconto scioccante di Elena Sofia Ricci, che il 29 marzo scorso ha raggiunto l’importante soglia dei 60 anni di età. E proprio pochi giorni dopo il raggiungimento di questo traguardo, ha deciso di rilasciare un’importante intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’. E qui ha svelato aneddoti mai emersi fino a questo momento, tra cui quello riguardante un grave problema avuto non molto tempo fa. Infatti, l’attrice di ‘Che Dio ci aiuti’ ha rischiato seriamente di perdere la sua vita.

Intanto, alcuni giorni fa è stato riferito che Elena Sofia Ricci sarà presente anche a ‘Che Dio ci aiuti 7’. A rivelare tutto ci ha pensato ‘BubinoBlog’, che ha pubblicato le dichiarazioni del produttore della ‘Lux Vide’, Lucas Bernabei: “Contrariamente a quanto si è detto su alcuni siti e testate giornalistiche, Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie”, ha concluso Bernabei.





Comunque Elena Sofia Ricci ha anche toccato altri temi, come quello degli interventi chirurgici estetici: “Ho troppa paura, altrimenti sarei intervenuta sul collo – ha dichiarato a ‘Il Fatto Quotidiano’ -. Per fortuna non ho ceduto, adesso posso interpretare il ruolo di Teresa Battaglia. A proposito di questa protagonista, si tratta di una sessantenne non curata. Un personaggio nato dalla meravigliosa penna di Ilario Tuti”. Ma tutti sono rimasti colpiti soprattutto quando ha raccontato del suo rischio di morire.

Circa un anno fa Elena Sofia Ricci, nonostante nessuno lo sapesse fino ad ora, ha temuto fortemente per la sua vita. Infatti, è stata costretta a ricoverarsi per diverso tempo per scampare alla morte e fortunatamente tutto è andato bene: “L’anno scorso stavo per morire per un’infezione grave, causata da una serie di farmaci presi per curare una cisti nella colonna vertebrale che mi stava paralizzando. Sono rimasta alcuni mesi in ospedale”, ha concluso l’attrice che ha recitato ne ‘I Cesaroni’.

Elena Sofia Ricci ha conquistato nel corso della sua carriera tre David di Donatello, tre Nastri d’argento, un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro, una Grolla d’oro, un Premio Rodolfo Valentino, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due Telegatto. In televisione sarà protagonista dal 13 aprile della serie televisiva ‘Le fate ignoranti – La serie’ del regista di Ferzan Ozpetek.

