“È ufficiale”. Elena Sofia Ricci, è tutto fatto: il suo pubblico voleva solo questo

La decisione è stata presa ed è una di quelle che manda davvero in estasi il pubblico. Su Elena Sofia Ricci erano uscite numerose voci e non erano state affatto positive. Ora tutto sembra essere cambiato improvvisamente e i telespettatori possono quindi tirare un enorme sospiro di sollievo. Inutile fare tanti giri di parole, tutti volevano sapere questa notizia e c’è praticamente stata la conferma ufficiale. Tutti i dubbi sono stati dissolti e ora non resta che far partire il countdown.

Alcuni mesi fa Elena Sofia Ricci era apparsa commossa nel ricordare l’amica Mariangela Melato: “Mi ha raccontato del loro amore vissuto ‘in due tempi’, prima in gioventù e successivamente quando si sono ritrovati, ma anche del loro matrimonio saltato all’ultimo momento. Sono venuti fuori anche aspetti poco conosciuti della vita di Mariangela, come il suo desiderio di essere mamma: avrebbe voluto adottare un ragazzino entrato nella sua vita ma la cosa non si è realizzata e le ha lasciato tanta amarezza”.





Su Elena Sofia Ricci erano emerse indiscrezioni poco piacevoli per il pubblico in riferimento ad uno dei suoi impegni più importanti. Lei pare avesse intenzione di cambiare registro e quindi ridurre l’intensità della sua vita professionale, abbandonando una cosa in particolare e concentrandosi su altro. Ma ora ecco servito il colpo di scena, visto che l’attrice ha deciso di proseguire con ciò che faceva precedentemente. E a dire tutto ci ha pensato una persona molto influente e che sa tutto.

Ebbene sì, Elena Sofia Ricci sarà presente anche a ‘Che Dio ci aiuti 7’. A rivelare tutto ci ha pensato ‘BubinoBlog’, che ha pubblicato le dichiarazioni del produttore della ‘Lux Vide’, Lucas Bernabei: “Contrariamente a quanto si è detto su alcuni siti e testate giornalistiche, Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie”, ha concluso Bernabei.

Elena Sofia Ricci è protagonista di ‘Che Dio ci aiuti’ dall’ormai lontano 2011. Negli ultimi anni è stata protagonista nella serie televisiva ‘Le fate ignoranti – La serie’ (2021), nel film ‘Rita Levi-Montalcini (2020) e nella serie tv ‘Don Matteo’ nello stesso anno. L’attrice è unita in matrimonio con il compositore Stefano Mainetti dal 2003 e ha avuto la figlia Maria. Dalla relazione precedente con Pino Quartullo era invece nata Emma.

