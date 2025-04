Durante la seconda puntata di The Couple, Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Albano Carrisi, che per la prima volta davanti alle telecamere ha aperto il cuore, parlando delle difficoltà legate alla sua identità, cresciuta all’ombra di due genitori celebri. “Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa?”, ha detto Jasmine.

“Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere. C’è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla. C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché ho i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata”, ha detto ancora Jasmine che poi ha parlato anche del padre, il cantante Albano Carrisi.

The Couple, retroscena su Jasmine Carrisi e subito polemiche: “Ma non è che…”







Loredana Lecciso contro la giornalista Grazia Sambruna e la pagella su Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi, durante il suo intervento, ha infatti sottolineato che non è mai stata il padre Albano a metterle pressione: “Penso che sia perfetto, non mi ha mai forzata. È tutto intorno che diventa pesante: il giudizio costante, il bisogno di apparire al meglio, la paura di non piacere”, ha detto la concorrente nel suo sfogo a The Couple.

Ma le parole della giovane Jasmine Carrisi non hanno messo tutti d’accordo. Non sono mancate critiche pungenti, tra cui spicca quella della giornalista Grazia Sambruna, che sul Corriere.it ha pubblicato le sue pagelle sulla puntata del reality show andato in onda lunedì 14 aprile su Canale 5. “C’è un limite alla quantità di panzane che una persona può sopportare di sentire in televisione. Ad esempio questa sera io mi sono sucata Jasmine Carrisi, figlia di Albano, che ha pianto per mezzora perché non ha scelto di essere famosa, ha l’ansia della sovraesposizione mediatica fin da quando era bambina. Tesoro, che cosa ci fai in un reality? Bambina del cielo.. Stavi a casa! Che caz** vuoi?”.

Le parole di Grazia Sambruna non sono piaciute a Loredana Lecciso, che su Instagram ha taggato la pagina del Corriere: “Chiedo al direttore editoriale del Corriere quanto possa giovare alla storica testata essere associati ad un contenuto social del genere”, ha scritto la madre di Jasmine Carrisi criticando le dure parole della giornalista.