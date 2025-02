Al Grande Fratello, tre ex protagoniste del celebre programma anni ‘90 “Non è la Rai”—Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere—hanno fatto il loro ingresso nella Casa come un unico concorrente. Questo trio ha portato con sé l’energia e la nostalgia di un’epoca televisiva amata da molti, suscitando grande interesse tra il pubblico. Qualcuno ricorderà quel 16 settembre 2024, durante la serata inaugurale del reality show, Pamela, Ilaria ed Eleonora sono state le prime a varcare la famosa Porta Rossa.

>> “Ecco perché sono uscita dalla casa”. Grande Fratello, Pamela svela tutto finalmente: “È in ospedale”

Accolte da Alfonso Signorini, le tre hanno espresso entusiasmo e curiosità per l’avventura che le attendeva. Signorini ha sottolineato come la loro presenza rappresentasse una “carica esplosiva” per la nuova edizione del programma. All’interno della Casa, le ex ragazze di Non è la Rai hanno cercato di integrarsi con gli altri concorrenti, ma non sono mancate tensioni e confronti accesi. Un episodio significativo è stato lo scontro con Maria Monsè e sua figlia Perla, avvenuto a fine dicembre 2024.





Maretta tra le Non è la Rai: l’indiscrezione corre veloce

Le divergenze tra i due gruppi hanno portato a discussioni animate, mettendo in luce le diverse personalità e visioni dei concorrenti. Ora tutte e tre sono fuori dal reality, per un motivo o per un altro. E secondo recenti rumors, le tre non sarebbero più unite come una volta. Sembra infatti che dopo l’uscita dal GF i loro rapporti si sarebbero rovinati, da come scrive 361 Magazine: “Grande Fratello, le Non è la Rai sono in freddo dopo la partecipazione al reality show?”

2 indizi allarmano, 3 fanno sorgere il sospetto, ma 4 + il like social danno la certezza.

Alfonso domani 2h di blocco in studio con le Non è la Rai, la Monsè ed Eva Grimaldi.

Dobbiamo aprire un’indagine! #GrandeFratello pic.twitter.com/tf2KGwtD1m — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) February 23, 2025

E ancora: “L’indiscrezione. Adesso sta circolando un’indiscrezione che le vedrebbe in crisi. Pare che tra le tre ex gieffine ci sia un po’ di maretta. Le tre ex gieffine sono tornate alla loro vita reale ma pare che non siano più molto unite. In particolare sul web hanno notato che mentre Pamela e Ilaria continuano a frequentarsi facendosi vedere insieme, Eleonora no”.

Conclude il magazine: “C’è chi pensa che alle due non sia piaciuto il fatto che dallo studio la Cecere non le abbia sostenute mentre si trovavano ancora in gioco. C’è pure chi pensa al fatto che Eleonora, condividendo un video della Luzzi che dava della simpatica solo a lei, abbia fatto un torto alle due amiche che non avrebbero apprezzato il gesto”.

>> “Che brutto gesto”. Ilaria Galassi nella bufera, cosa ha detto di Helena fuori dal Grande Fratello