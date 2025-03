Brutta notizia per Mara Venier e il suo pubblico. La Rai avrebbe preso una decisione su Domenica In che non accontenterà i telespettatori. Anche la stessa conduttrice potrebbe rimanerne un po’ delusa, anche se dovrà prendere atto di questa scelta e accettarla non avendo alternative. Una situazione certamente differente rispetto alle passate stagioni.

Mara Venier continua a lavorare instancabilmente a Domenica In, nonostante in più circostanze abbia detto di essere vicina a mollare. Ma ora dai vertici di viale Mazzini sarebbe stata ipotizzata una scelta che potrebbe portare malumore nel pubblico di Rai 1, che sperava fosse presa la medesima decisione degli altri anni.

Mara Venier, la decisione della Rai su Domenica In

Dunque, come anticipato dal sito Blastingnews, Domenica In di Mara Venier sta per subire una variazione rilevante. Infatti, dovrebbe concludersi prima del previsto. Non ci sarà una prosecuzione notevole, infatti la chiusura della trasmissione Rai dovrebbe avvenire in un arco di tempo già delineato.

Secondo quanto riportato, Domenica In non avrà una fine programmata per fine maggio o l’inizio di giugno come successo in questi ultimi anni. Ci sarebbe già la data di chiusura per questa stagione, prevista per domenica 11 maggio. Poi per altre due domeniche potrebbero esserci i ‘best of’ della trasmissione prima di lasciare spazio ad altri programmi.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma probabilmente sarà la stessa Mara Venier tra qualche settimana a comunicare quando finirà Domenica In.