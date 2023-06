Isola dei Famosi 2023, dopo Cristian anche Chanel Totti in studio per supportare Ilary Blasi. E anche lei, come il fratello, accompagnata dal fidanzato. Lunedì 19 giugno è andata in onda la finale del reality show di Canale 5. Un breve recap: dopo aver sconfitto Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero durante l’ultima prova alla fine, proprio come avevano previsto gli scommettitori, a trionfare è stato Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico che in Honduras era sbarcato in coppia col collega Paolo Noise è quindi il vincitore della 17esima edizione del programma. A lui e Chico Forti ha dedicato la vittoria.

Ilary Blasi, che anche per l’ultima puntata ha scelto il nero ma onde tra i capelli, ha chiuso quindi questa edizione alla presenza della secondogenita avuta da Francesco Totti. Proprio come accaduto con Cristian e la sua Melissa Monti qualche settimana fa, anche Chanel Totti, accompagnata dall’ormai inseparabile fidanzato Cristian Babalus è stata inquadrata dalle telecamere durante l’ultima puntata del reality condotto dalla madre su Canale 5.

Chanel Totti alla finale dell’Isola dei Famosi: “È diversa”

Lo scorso 22 maggio c’era Cristian Totti ad assistere a una puntata dal pubblico insieme alla fidanzata, lunedì 19 ecco Chanel. Che ha documentato sui social tutto il viaggio da Roma a Milano, tappa nel salone di fiducia di Ilary Blasi e stazione ferroviaria incluse, prima di postare fra le Stories di Instagram anche un selfie in compagnia della conduttrice.

Poi, nel corso della serata, le telecamere di Canale 5 si sono soffermate sulla giovane coppia seduta fra il pubblico e gli utenti dei social si sono scatenati. Su Twitter diverse persone hanno “screenshottato” la figlia di Ilary e Totti e tra i tanti commenti si legge “Quanto è cresciuta Chanel”, “Tutta il papà”. Ma non solo.

SOLAMENTE ADESSO HO CAPITO CHE QUESTA RAGAZZA È CHANEL TOTTI È COSÌ DIVERSA DA TIK TOK #isola pic.twitter.com/x1pN9AtOmF — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) June 19, 2023

Per molti Chanel Totti è apparsa molto diversa in tv rispetto a come si mostra sui social. Al punto che qualcuno ha avuto difficoltà a riconoscerla: “Completamente diversa”, “Vero sulle foto sembra un’altra…Si vede che è una bambina ,come giusto che sia”, “Completamente diversa da come appare in foto …. I filtri assurdi”, si legge sotto al video condiviso dalla pagina fan di Ilary Blasi.