Cesara Buonamici a gamba tesa su Beatrice Luzzi. Lo scontro prende una piega nuova per le dinamiche del Grande Fratello e il pubblico storce il naso. Ma cosa è successo durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini? Si parlava di Letizia Petris e Paolo Masella, la presunta coppia che agli occhi di Beatrice non è affatto tale. Tutto è quindi iniziato dopo alcune osservazioni della Luzzi, che ha messo in dubbio la genuinità della relazione tra Petris e Masella, suggerendo che si trattasse più di un’alleanza strategica che di un vero legame affettivo.

La serata ha visto emergere tensioni quando Luzzi ha descritto Petris come una persona che “gira sempre mezza nuda ed è molto disinibita”, aggiungendo che “va nei letti di tutti”. E ancora: “Credi sia la fidanzata tua? Ci stanno prendendo in giro tutti. Questa è una alleanza in cui lei comanda e lui esegue. Lei è egocentrica. Tutto questo teatrino… Non si amano, non si danno mai un bacio. Sta sempre nuda e con il sedere di fuori”.





A questo punto si è intromessa Cesara Buonamici ha preso posizione contro Luzzi, criticandola per aver utilizzato espressioni che ha definito “denigratorie” e “tipicamente maschili”, mostrando fastidio per il modo in cui una donna ha attaccato un’altra donna.

Si parte dalla gelosia di Paolo nei confronti di Vittorio… ma qualcosa si muove nel resto del gruppo: quella tra Paolo e Letizia, per qualcuno, è alleanza e non è amore. #GrandeFratello pic.twitter.com/Id1xUwVl8u — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2024

Luzzi, da parte sua, ha scosso la testa in segno di disaccordo e ha spiegato che il suo commento era in realtà una difesa nei confronti di Vittorio Menozzi, accusato di guardare in modo inappropriato durante i cambi d’abito. “Stavano dicendo che lui si permetteva di guardare quando si cambiavano. Ho detto che se una persona fa la doccia in maniera disinibita o gira in costume, è chiaro che poi non ci si pone il problema“.

Cesara che fa la morale sul femminismo a Beatrice e dopo questa vi giuro domani finisce il mondo cazzo#grandefratellopic.twitter.com/y884PiZ871 — 𝒄𝒂𝒎 🥱 66% (@nobacit) January 15, 2024

Poco dopo, nonostante Buonamici abbia ammesso di aver frainteso le parole di Luzzi e si sia scusata, Petris non è sembrata convinta e ha accusato Luzzi di aver parlato con malizia estrema e senza sapere di cosa parla. Sembra proprio che il vento stia cambiando dentro la casa, ancora però non è chiaro se a rimetterci è Beatrice Luzzi, la preferita finora o Letizia.

