Clamorosa eliminazione al Grande Fratello: è successo durante la 31esima del reality condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore ha iniziato la serata con un tono leggero e divertente, con Rosanna Fratello e Fiordaliso che hanno aperto le danze. L’attenzione si è poi spostata su Beatrice Luzzi, con Signorini che ha parlato di una Casa divisa in due. L’attrice ha ricevuto l’applauso dei suoi numerosi fan, ma Vittorio Menozzi l’ha abbandonata.

Beatrice ha affrontato Letizia e Paolo per lui, ma Vittorio ha assunto una posizione che ha suscitato molte discussioni. La serata è proseguita con un confronto a distanza tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi. Brunetti ha criticato sia il gieffino calabrese che Massimiliano Varrese, lasciando Perla piena di domande. Ma non è finita perché la puntata ha riservato una sorpresa per Anita Olivieri, che ha parlato del suo passato e della relazione avuta con l’ex fidanzato Edoardo.





Clamorosa eliminazione al Grande Fratello

Anita ha anche parlato del rapporto con il fratello Leandro, che ha avuto l’opportunità di riabbracciare durante la serata. Proprio quest’ultimo ha espresso la sua felicità per l’amicizia nata tra Anita e Giuseppe Garibaldi, ma ha sorpreso tutti salutando Beatrice Luzzi e Fiordaliso. Nonostante gli attriti tra Beatrice e sua sorella, Leandro ha abbracciato con felicità l’attrice. La serata è proseguita con un blocco dedicato a Federico e Sergio.

Federico si è lamentato di essere preso in giro dal coinquilino e si è innervosito con Alfonso Signorini quando ha sottolineato che ha definito Sergio un “poveretto senza umiltà”. Federico crede che vengano montate le clip per fare dinamiche e questo ha infastidito non poco il conduttore. Dopo di che, si è scusato per aver dato del “poveretto” a Sergio, il quale senza problemi ha accettato.

Dopo i blocchi dedicati anche a Paolo e Rosanna, è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. L’eliminata di questa puntata è Rosanna Fratello con il 5,49% dei voti. Poi Signorini ha dovuto mettere in atto un provvedimento: Stefano infatti ha violato il regolamento. Per questa ragione, il Grande Fratello ha deciso che Stefano è il primo candidato al televoto a eliminazione che sarà chiuso il 29 gennaio 2024.

