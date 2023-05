Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini fanno coppia nella vita e anche all’Isola dei Famosi 2023. Insieme hanno anche superato il primo televoto. A finire sull’Isola di Sant’Elena è stata infatti Nathaly Caldonazzo, con cui tra l’altro il giornalista e conduttore ha avuto già diversi scontri di fuoco in Honduras. Lì, in Honduras, la coppia protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5 ha anche festeggiato il primo anniversario.

Naturalmente il pubblico di Ilary Blasi, che in questi giorni sta conoscendo meglio i naufraghi di questa Isola dei Famosi 2023, è molto curioso e ora a svelare alcuni retroscena è arrivato Elvis Antolini, il fratello di Simone, che come scoperto nell’ultima diretta ha una figlia di nome Melissa. Quest’ultimo è stato ospite di Isola Party e ha raccontato qualche aneddoto sul naufrago e sul suo amore con Cecchi Paone.

Cecchi Paone e Simone Antolini, i retroscena sulla loro relazione

Intervistato da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas (il video lo trovate in fondo all’articolo, ndr) Elvis Antolini ha parlato della relazione tra il fratello Simone e Alessandro Cecchi Paone. “Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere, sono contento per lui e per Alessandro e spero che quest’avventura vada avanti”, ha detto a proposito del reality.

“Mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa. Poi è stato il primo leader e ne sono fiero. Si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti, è nato tutto dalle conversazioni. A fare il primo passo è stato Simone”, ha aggiunto il 27enne che ha vinto il titolo di Mister Bello d’Italia e Mister Sanremo.

Quindi il retroscena: il fratello di Simone ha svelato che la sua famiglia ancora non conosce Cecchi Paone: “Lo conosco solo io. La mia famiglia ancora no. Non è stato presentato per il momento. Con Alessandro sta così bene che non guarda nessun altro. Questo programma sarà una prova e ne usciranno più forti di prima”, il pensiero di Elvis.