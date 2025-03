Nelle ultime settimane si è discusso più volte del comportamento sopra le righe di Lorenzo Spolverato, primo finalista di questa edizione del Grande Fratello, poi seguito da Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Il modello milanese, che nella casa si è fidanzato con l’ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta, si è infatti reso protagonista più volte di atteggiamenti aggressivi e per questo motivo è spesso finito al centro delle critiche del pubblico. Parolacce, atteggiamenti violenti come pugni al muro e calci agli oggetti di casa, cose che hanno spinto i telespettatori a chiedere un intervento al Grande Fratello.

In merito si è espresso anche Codacons, il quale ha chiaramente chiesto la squalifica del concorrente. Provvedimento che tuttavia non è mai arrivato e che molto probabilmente non arriverà. Anche il giornalista ed ex autore del GF Gabriele Parpiglia ha voluto dire la sua: “Quando ho fatto io l’autore del GF posso dirti che quando un concorrente aveva gli stessi comportamenti di Lorenzo veniva squalificato. Io quella macchina l’ho vissuta e non solo un anno. In passato c’è stata gente eliminata per molto meno”, ha commentato qualche giorno da il giornalista.

Grande Fratello, stasera sorpresa per Lorenzo Spolverato

E infatti la squalifica non arriverà. L’anticipazione è arrivata a Mattino Cinque, dove Federica Panicucci ha annunciato cosa accadrà durante la puntata in diretta di giovedì 13 marzo. “Lory Del Santo farà una sorpresa al Grande Fratello per cercare attori per la sua serie”, ha detto Federica Panicucci e ovviamente questa sorpresa sarà per Lorenzo Spoverato. Pochi giorni fa, infatti, la showgirl aveva parlato del concorrente del Grande Fratello lodando le sue ‘doti’.

“Trovo che Lorenzo abbia una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico. Io ho in progetto una nuova fiction. Chissà” ha detto Lory Del Santo al settimanale Nuovo. La notizia ha scatenato la bufera del pubblico, perché tutto si aspettavamo meno che un’altra sorpresa per Lorenzo. “Non ci credo ancora una volta sorpresa per Spolverato e me** sugli #helevier!!! Hanno rotto il ca*** con questa narrazione al contrario!!! #heleners #grandefratello #nohelenanofinaleGf #javi7″, si legge infatti sui social.

In queste ore bufera anche su Zeudi, censurata dalla regia appena uscita dal confessionale. Sui social infatti si leggono commenti contro gli autori: “Quindi le danno il tempo di prepararsi e di costruirsi una difesa? Ah, bello ne??? Chiederà consiglio alle sue amichette o farà tutto da sola? Beh, in quanto a balle ce la può fare da sola….”, “A lei la informano prima così può prepararsi… vi rendete conto?”, “Sempre scorretti perché prima la cocca del programma viene messa al corrente per poterla aiutare nel prepararsi la difesa! Come sempre, tutto scorretto all’ennesima potenza! In quel posto orrendo, temo che neppure la carta igienica sia vera”, si legge su X.