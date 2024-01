Al Grande Fratello nulla è come la settimana precedente. Ormai il pubblico di Canale 5 si è abituato ai continui cambiamenti e ora eccone un altro. Forse il più grosso da quando il reality show di Alfonso Signorini è iniziato. Questa edizione ha avuto parecchi stravolgimenti all’interno del palinsesto e per diversi motivi. Per esempio si era partiti con il doppio appuntamento, poi con uno singolo a settimana, ma le sorprese non sembrano essere finite.

È il sito Tv Blog a rendere nota l’ultima – almeno in ordine di tempo – la modifica che arriva con l’inizio del nuovo mese, ossia febbraio. A partire dal 16, infatti, su Rai 1 inizierà la nuova edizione di The Voice Senior, il programma dedicato ai talenti che anche quest’anno ritroverà la conduzione di Antonella Clerici. Confermata anche la giuria, formata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino ma con una new entry: Arisa.

Leggi anche: “Ha mentito a tutti, chi è davvero”. Stefano dentro il Grande Fratello e fuori il caos dopo la scoperta





GF, un altro grosso cambiamento in vista

E tutti pensavano che The Voice Senior si sarebbe scontrato con Ciao Darwin, lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornato in tv dopo tempo e in onda il venerdì sera su Canale 5. Non sarà così perché la trasmissione si sposterà nello slot del mercoledì e lascerà spazio alla seconda puntata settimanale del Grande Fratello.

Proprio così, quindi a partire dal prossimo16 febbraio il reality presentato da Alfonso Signorini si ritroverà ancora con il doppio appuntamento e lo farà fino all’8 aprile. Da lì in poi dovrebbe partire un altro atteso programma Mediaset, L’Isola dei Famosi.

E si dice che per altre due settimane circa il Grande Fratello andrà in onda solo ed esclusivamente il venerdì, per lasciare al lunedì la messa in onda del reality ambientato in Honduras. Dunque non solo i concorrenti resteranno in Casa fino ad aprile, quindi un tempo infinito, ma il reality andrà anche in contemporanea con quello di Ilary Blasi. Non è mai successo prima.