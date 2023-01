C’è Posta per Te, la storia di Marianna. Nella puntata di sabato 21 gennaio del popolare programma di Maria De Filippi grandi emozioni ha provocato la vicenda della signora di 84 anni alla ricerca del suo primo amore. Grazie alla complicità della sorella la donna si è messa a caccia dell’uomo che 68 anni fa l’ha stregata. Si chiamava Francesco e da giovane l’aveva corteggiata a lungo. Poi le aveva donato una spilla e chiesto di aspettarlo prima di partire per il militare.

Marianna, però, ha preferito sposare un altro uomo. Un matrimonio che l’ha vista diventare mamma di cinque figli e che tuttavia si è concluso male. I due, infatti, si sono separati perché lui l’ha lasciata per un’altra donna prima di morire. I postini di Maria sono riusciti a trovare ben tre uomini che corrispondevano alla descrizione di Marianna, ma naturalmente quello giusto era soltanto uno. Nello studio la signora e il suo primo amore hanno regalato dei momenti davvero unici.

Marianna e Francesco, la ‘fregatura’ e le risate

Non capita spesso di vedere due persone così in là con l’età protagonisti di una storia d’amore che si perde nel passato. Marianna ha spiegato di non aver voluto dare neppure un bacio al suo spasimante Francesco “perché la mamma mi aveva detto che si restava incinta”. I due si erano conosciuti quando lei aveva 13 anni e viveva a Cerignola con la famiglia. Poi si è era trasferita a Milano e incredibilmente Francesco l’ha seguita e trovata nel posto in cui lavorava.

Dopo aver rifiutato il bacio a Francesco Marianna sposa un altro uomo e si trasferisce di nuovo. Il matrimonio, però, non è felice, lui la lascia per un’altra donna. Così, quando Marianna ha raccontato di aver provato un gran sollievo quando è diventata vedova tutto il pubblico ha riso. Subito dopo Francesco le spiega di essere felice di averla rivista ma che nel frattempo si è sposato: “Che fregatura” esclama la donna.

Ma non è finita. Marianna chiede infatti a Francesco: “Ma ce li hai i denti?”. Un altro momento di grande ilarità che ha caratterizzato tutta la storia raccontata. Così molti telespettatori hanno chiesto a Maria De Filippi di portare Marianna a Uomini e Donne per la sua solarità ed esuberanza. Altri, invece, hanno chiesto alla conduttrice di dare più spazio alle storie degli anziani che, come ha dimostrato Arianna, sanno far ridere ed emozionare il pubblico di Canale 5.

