C’è Posta per Te ha centrato un altro successo, nella giornata di sabato 14 gennaio infatti il programma di Maria De Filippi non ha avuto rivali battendo largamente Tale e Quale show di Carlo Conti su Rai 1. Merito della capacità della De Filippi di raccontare storie, sebbene alcune facciano discutere e non poco. Nella giornata di sabato particolare attenzione aveva attirato quella di Giovanni, un giovane ragazzo portato nel programma dalla mamma Adele.



I due si erano allontanati circa 4 anni fa e adesso la donna ha chiesto aiuto a C’è Posta per Te per poter ricucire il rapporto col figlio. Maria De Filippi aveva cercato in tutti i modi di convincere Giovanni ma lui non ne ha voluto sapere e aveva deciso di non aprire la busta. Storia chiusa? Niente affatto perché nel frattempo Giovanni, grazie a Maria De Filippi, aveva cambiato idea.

Leggi anche: “Grave e inaccettabile”. Valentina e Stefano di C’è posta per te, guai per Maria De Filippi





C’è Posta per Te pronta a sfidare il Festival di Sanremo



Sui suoi profili social C’è Posta per ha informato tutti della bella novità: “Dopo qualche tempo dalla registrazione mamma e figlio si sono ritrovati”. E mamma Adele è ovviamente al settimo cielo: “Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo”. Proprio per la sua capacità di raccontare storie, emozionare (e fare ascolti) pare che Mediaset abbia deciso di provare la scalata a Sanremo.



Tvblog.it infatti racconta come C’è Posta per TE andrà in onda regolarmente con una puntata inedita contro Sanremo: “Secondo quanto apprendiamo C’è posta per te andrà in onda regolarmente con una puntata inedita sabato 11 febbraio 2023 in concomitanza con la finale del Festival di Sanremo”. Una scelta quanto mai coraggiosa che dà il metro della fiducia che Mediaset ripone in Maria De Filippi.



Per ora non c’è alcuna conferma da Pier Silvio Berlusconi. Intanto i suoi avversari catodici si preparano: il Festival di Sanremo avanza a grandi passi verso la prima serata: per l’esordio dell’Amadeus 3 infatti mancano poco più di tre settimane e la tensione è già alle stelle.