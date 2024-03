“Maria, ma che fai scusa?”. C’è posta per te, pubblico contro la De Filippi. È forse la prima volta che gran parte degli spettatori si schiera non dalla parte della famosa e amatissima conduttrice tv. Proprio così, è successo tutto durante l’ultima puntata del fortunato programma di Canale 5, andata in onda il 9 marzo 2024. In studio è stata presentata la vicenda di Giovanni ed Erica, una coppia originaria di Catanzaro.

Lui, desideroso di riconciliarsi con la ex compagna dopo averla tradita, ha deciso di partecipare al programma. Il tradimento è avvenuto quando Giovanni ha iniziato a intrattenere una relazione virtuale con un’altra donna, culminata in una videochiamata dopo lo scambio di foto. Erica, venuta a conoscenza del fatto, ha deciso di allontanarsi da lui, costringendolo a tornare a vivere con la madre.





La loro storia d’amore è continuata a peggiorare fino a quando, nell’agosto precedente, Erica ha deciso di porre fine definitivamente alla relazione. Giovanni, tuttavia, non ha accettato facilmente la rottura, manifestando comportamenti ossessivi e gelosi, che erano già stati motivo di lamentele da parte di Erica durante la loro relazione.

Maria De Filippi allora non ha invitato in studio solo Erica, ma anche i suoi genitori: Sonia e Fabio. Insieme i tre hanno ascoltato la versione di Giovanni. Nonostante ciò, Erica ha scelto di non accettare le scuse di Giovanni, rifiutando di dargli una seconda possibilità. Chiaramente la vicenda ha suscitato molte reazioni negative sui social network, dove molti hanno criticato la scelta della produzione di dare spazio a una storia considerata da molti come tossica.

In particolare, sono state sollevate preoccupazioni riguardo al messaggio inviato dal programma, accusato di promuovere la riconciliazione in situazioni potenzialmente dannose. Alcuni commenti hanno addirittura etichettato Giovanni come un potenziale stalker, criticando Queen Mary per aver in qualche modo difeso il suo comportamento. Una vicenda che farà ancora parlare di sé probabilmente.

