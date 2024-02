C’è Posta per Te, la storia di Graziana e Maria Stella. Nel programa del sabato sera di Maria De Filippi su Canale 5 siamo abituati a conoscere racconti dolorosi ed emozionanti, famiglie che si gretolano ed altre che si ritrovano. I rapporti difficili sono il filo conduttore e anche nella serata di ieri, sabato 3 febbraio, ci sono stati tanti momenti che hanno fatto palpitare i cuori.

Come la storia di Graziana e Maria Stella. Le due, figlia e mamma, non si vedono da ben 18 anni, una vita. La giovane ha così deciso di chiedere aiuto a C’è Posta per Te per ritrovare sua madre e chiederle perché, perché tutto questo tempo lontane. L’ultima volta che si sono viste è stato per il funerale del fratello di Graziana, morto a seguito di un incidente. Dopodiché Maria Stella è letteralmente scomparsa.

Perché Maria Stella ha lasciato la famiglia

Maria Stella ha accettato l’invito di C’è Posta per Te e risposto alle domande della figlia. La donna ha spiegato, per la prima volta, di aver abbandonato la famiglia perché suo marito l’ha tradita diverse volte. Dopo l’ennesimo tradimento la mamma di Graziana non ne ha voluto più sapere e se ne è andata.

Ma non aveva una casa né soldi e così non ha potuto portare con sé le sue figlie. Non solo, a quanto pare è stato lo stesso ex marito a vietarle di vedere i figli. A quel punto la donna ha deciso di lasciare la città in cui viveva per trasferirsi altrove con un altro uomo. Graziana ha ustato toni molto duri nei confronti di sua madre non riuscendo ad accettare il suo comportamento.

Maria De Filippi ha cercato di far ragionare Graziana per ricomporre il rapporto con la mamma. Ma alla fine la 25enne, che si è presentata col marito e oggi è mamma di due bambini, ha dichiarato che sarebbe troppo facile mettere al mondo dei figli e poi abbandonarli. Proprio non riesce a perdonare la madre e così decide non aprire la busta.

