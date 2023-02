Maria De Filippi riesce a convincerla, la decisione di Graziana a C’è Posta per Te. Consueto e imperdibile appuntamento quello del sabato sera italiano con il programma Mediaset di successo che porta davanti alle telecamere storie comuni in cui poter trovare sempre la giusta risposta. Si può perdonare un tradimento? La storia di Domenico sembra dire ‘si’.

La decisione di Graziana a C’è Posta per Te. Una storia d’amore che come molte ha conosciuto un momento decisamente buio. Sopraggiunge ben presto un periodo di pausa, poi la scoperta che lascia senza parole Graziana. Attraverso un tag posto su una foto, Graziana scopre che Domenico ha conosciuto un’altra donna con cui ha poi tradito la fidanzata.

Leggi anche: “Si è visto chiaramente…”. C’è posta per te, bufera dopo l’ospitata di Federica Pellegrini





La decisione di Graziana a C’è Posta per Te: “Non riesco più a vivere…”

Domenico ha capito di aver deluso Graziana e ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te per provare a rimediare all’errore e chiedere alla fidanzata una seconda possibilità: “Non riesco più a vivere, ogni cosa mi porta a te. Ti chiedo perdono, ti chiedo scusa per averti tradita. Sono qui per chiederti di darmi un’altra possibilità e ricominciare da zero. Mi trasferirò al tuo paese, perché non ci siano più le cause dei nostri litigi. Ti amo”.

Queste le parole con cui Domenico ha chiesto pubblicamente scusa a Graziana. In un primo momento la donna non sembrava voler aprire la busta: “Ha detto un sacco di bugie, le cose non sono andate così”. Per Graziana la verità è differente; infatti ha spiagato davanti alle telecamere che il tradimento non fosse solo l’avventura di una notte ma che la relazione con l’altra donna durasse da diverso tempo: “Aveva una relazione da molto tempo con lei. Io devo essere una prima scelta, non una seconda. Io sono rimasta sempre nelle mie ad osservare lo schifo che aveva fatto. Ora che cosa vuoi? Io ho perso la fiducia. Statti con lei, cosa aveva di speciale, il fiocchettone?”.

“Se c’è un sentimento vale la pena rischiare…” #CePostaPerTe pic.twitter.com/cimioNmnsJ — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 4, 2023

Graziana non ha dunque mostrato un cedimento: “É stata solo una notte, non ci conoscevamo prima. Mi sento pentito”, la replica di Domenico e Graziana “È troppo tardi. Io ho preso la mia decisione. Non ce la faccio, mi sento ferita e delusa. Questi mesi sono stati difficili, ma lui dov’era? Non gli credo più, è finita. Non lo amo più”, ma Domenico insiste: “Ti prego, diamoci questa opportunità. Ricominciamo da zero”. A questo punto è stato fondamentale l’intervento di Maria De Filippi che è riuscita a convincere Graziana a perdonare il fidanzato dando lui una seconda possibilità.