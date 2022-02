Una storia curiosa, ma di certo molto sincera, quella di C’è posta per te raccontata da Chiara e Simone. I due, sposati, hanno due figli e una situazione privata molto… strana. Come ha raccontato lui stesso, l’ha tradita più di una volta. Nel 2019: quando la moglie se ne è accorta lo ha cacciato di casa per due mesi per poi perdonarlo e riaccoglierlo tra le mura domestiche. A fine 2021, Simone ci è ricascato, vedendosi con una donna per quattro volte anche se dice di non esserci andati a letto. Tuttavia Chiara lo ha smascherato di nuovo, mandandolo fuori di casa definitivamente.

A questo punto Simone si gioca il tutto per tutto con la carta C’è posta per te. “Ciao ‘amo’, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua – esordisce Simone dietro la busta- volevo chiederti scusa davanti a tutti e di perdonarmi dei tradimenti e delle umiliazioni perché non te le sei meritate”, ha esordito Simone. “Le persone – ha aggiunto – possono cambiare, per me potrebbe essere il primo passo per essere una nuova persona che smette di dire bugie, per essere più limpido e sincero”.

Poi prende la parola Maria De Filippi che racconta un particolare curioso al pubblico di C’è posta per te: l’ex coppia si vede ancora per i figli e che, nonostante la rottura, ci sono “ancora rapporti intimi qualche volta”. La ragazza conferma: “Si mi ha tradito e non lo faccio entrare in casa ma abbiamo ancora dei rapporti intimi”.





Inutile pure dire che sui social la cosa è degenerata. In tanti infatti hanno giudicato non troppo bene Chiara, : “Si però scusate, il senso di andarci a letto ma non perdonarlo quale sarebbe?”. “Ma come hanno ancora rapporti MA COSA DICI CHIARA”. E ancora i fan di C’è posta per te: “Già che ha rapporti intimi dopo aver subito due volte le corna la dice lunga… “.

“Ma come si fa a riandare a letto con uno che ti tradisce ripetutamente? Come si fa? Che schifo”. “Ma come ogni tanto avete sei dei rapporti intimi? Ma stai bene? Ma caccialo e basta”. “Lei dice che fatica a credergli dopo tutto ciò che hanno passato”. In tanti poi hanno capito che alla fine Chiara avrebbe ceduto. La ragazza infatti, ha scelto di tornare tra le braccia di Simone e ha fatto aprire la busta di C’è posta per te. Che succederà adesso tra quei due?