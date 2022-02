Una vera e propria bufera si è abbattuta su Maria De Filippi in queste ore. E riguarda il programma ‘C’è posta per te’. Dopo la pausa legata alla 72° edizione del Festival di Sanremo della settimana scorsa, sabato 12 febbraio il programma tornerà in onda su Canale 5 in prima serata e il pubblico attende con ansia le storie. Ma quando è stata comunicata una notizia i telespettatori sono esplosi di rabbia e hanno manifestato tutta la loro delusione per una scelta che pensavano potesse essere migliore.

In una delle ultime puntate di ‘C’è posta per te’ Maria De Filippi, durante una storia della trasmissione aveva perso la sua proverbiale pazienza: “Loro vogliono che io mi separo da Michela e lasci perdere un altro figlio, Angelo”, la replica del padre che ha inoltre criticato le figlie per avergli chiesto soldi quando si sono sposate. Qui Maria De Filippi perde la pazienza: “Ma quando una figlia si sposa, a chi ca…o li deve chiedere i soldi se non a un padre e a una madre? A chi li deve chiedere?”. Busta chiusa.

Ad aver creato numerose polemiche l’invito di Maria De Filippi ad una vip, che dunque sarà protagonista del classico regalo di ‘C’è posta per te’. Infatti, secondo coloro che sono apparsi insoddisfatti per questa decisione, bisognerebbe variare maggiormente le personalità e non portare in studio gli stessi personaggi di sempre. E sulla pagina social del programma sono apparsi decine e decine di messaggi, che hanno preso di mira la conduttrice televisiva. Che sarà rimasta sicuramente delusa.





Dunque, nella puntata di sabato 12 febbraio ci sarà Luciana Littizzetto a ‘C’è posta per te’ e queste sono state le reazioni principali degli utenti: “Ma non c’era nessun altro da invitare? Che noia”, “A me sta troppo antipatica”, “No basta, i soliti quattro che si ripetono”, “Mado, sempre gli stessi. Sabato si salta, questa non la reggo”. E altri ancora: “Che fantasia di ospiti, sempre gli stessi”, “Sì, ma ormai invitano sempre gli stessi ospiti: Can Yaman, Luca Argentero, Stefano De Martino e adesso Luciana Littizzetto”.

Luciana Littizzetto è nota per essere al fianco di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, ma in passato è stata protagonista anche a ‘Le Iene’, ‘Italia’s Got Talent’ e a ‘Quelli che il Calcio’ per citarne alcuni. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata legata all’ex batterista degli Africa Unite, Davide Graziano, dal 1997 al 2018 ed entrambi hanno avuto due figli in affido.