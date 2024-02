Dopo la pausa Sanremo torna C’è Posta per te, a colpire il pubblico su tutti è la storia di Giuseppe e Valeria. Dopo sette anni di convivenza era arrivata la rottura a causa di un tradimento scoperto da lei. Giuseppe, in studio, ha tentato di ricucire la frattura. “Ho sbagliato perché ho pensato che non parlare dei nostri problemi fosse la cosa più giusta. Ti ho sempre detto che era tutto a posto. Ho sbagliato perché nella mia solitudine, ho cercato conforto in una persona che non era quella che volevo”.

“Mi manca tutto di te, io sopravvivo e basta […] Avrei dato la vita per te in momenti molto difficili, ho fatto il possibile. Quando ci siamo conosciuti nove anni fa ci siamo fatti una promessa dicendoci che se a uno dei due fosse mancato amore o sentimento avremmo avuto il coraggio di dircelo. Volevo dirti che quel coraggio non l’ho mai avuto perché non ho mai smesso di amarti”.





C’è posta per te, Giuseppe tradisce Valeria e chiede perdono

E ancora: “Ho capito che sei tu la donna con cui io voglio rimanere fino alla fine dei miei giorni e fino al mio ultimo respiro. Vuoi sposarmi?“. La reazione davanti alla proposta di matrimonio è stata netta: “È impazzito – dice Valeria – Ho sempre detto che è pazzo, ma non ci posso credere. Io ad oggi non riesco a parlare male di lui. Non mi ha mai detto di sentirsi solo, anzi lui mi spronava a stare da mia madre“.

Poi parlando con Maria: “Certo che lo amo, ma lui ha mentito con me e con lei. L’ha illusa. Io sono arrivata a una conclusione: devo badare a me stessa come non ho fatto mai. Come faccio a credere alle tue lacrime?”. Giuseppe ha tentato una carta disperata: “Mi sono chiuso nella solitudine per un rancore che io stesso non sono riuscito a sbrogliare e risolvere. Lo riconosco”. Parole, quest’ultime, che hanno fatto emergere aspetti caratteriali dell’uomo durante la puntata. Il pubblico ne è sicuro: “è un bugiardo seriale”

E Valeria: “Vivrei male io, non posso dare più dispiaceri a mio figlio, devo pensare a lui e al suo benessere”. E decide di chiudere la busta. Tantissimi i commenti, alcuni davvero pesanti. “Lei una donna bella e sicuramente simpatica. lui un baccalà insipido”. E ancora: “Uomo di m*** come ce ne sono purtroppo troppi: non appena ha visto che la stava perdendo ha deciso di fare questa pazzia. Alle donne dico: state molto attenti quando trovati soggetti così”. E ancora: “La tradisci e poi torni: verme”. “Per fortuna ha chiuso la busta, se avesse detto sì Maria avrebbe fatto meglio a chiudere tutto”.