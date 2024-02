C’è Posta per Te, la storia difficile quanto delicata di Tiziana, Francesca e Pompeo. Pubblico inferocito nella puntata di ieri, sabato 17 febbraio, durante la quale Maria De Filippi ha fatto entrare i tre protagonisti. La madre, Tiziana, non parla con la figlia dal 26 dicembre 2022, giorno in cui Francesca è diventata mamma. Da allora i tre non hanno rapporti. Il motivo? A quanto pare Tiziana ha risposto male al telefono al genero.

L’episodio: Francesca e Pompeo hanno un incidente e Tiziana aggredisce lui affermando che se la figlia avrà problemi con la gravidanza la colpa è sua. Ma non è tutto. La figlia Francesca non parla neppure al padre, anzi accusa la mamma di non aver avuto il coraggio di lasciarlo nonostante lui trattasse male sia lei sia i figli. La giovane, inoltre, sostiene che la madre non sia mai stata presente nei momenti del bisogno.

La richiesta di Tiziana e la risposta di Francesca e Pompeo

Tiziana comincia così: “Ciao Francesca, mi manchi tanto, mi manca tutto di te. Se ho sbagliato in qualche maniera me ne dispiaccio. Ho una nipotina che non conosco neanche avrei tanto voluto fare la nonna. Mi manca quando tu mi chiamavi, mi mancano le tue risate. Scusa se forse ho sbagliato in qualcosa, però tu sai che io e te eravamo una cosa sola”.

A Pompeo dice: “Quando ti ho conosciuto ho pensato subito fossi un bravo ragazzo, ti ho accolto in casa come un figlio, ti facevo da mangiare e ti ho lavato il bucato. Ti ho fatto conoscere io Francesca. Poi avete fatto un incidente e so che ho dato la colpa a te, ma io in quel momento pensavo a mia figlia e la sua salute. Penso di non meritare tutto questo. Il mio Andrea piange tutti i giorni perché vuole vedere sua sorella e io a volte non so cosa dire”.

“Se mi avessi voluto bene – ribatte Francesca – avresti fatto di tutto per venire da me. Quando avevo bisogno di te, tu non ci sei stata. Ero io che dovevo aiutare te e non tu me. Ti ho fatto anche da scudo più di una volta e non me ne pento, ma dal momento in cui tu non ci sei, io cosa dovrei fare?”. Tiziana si rivolge quindi a Pompeo: “Io penso di non essermi comportata male con te, ma se c’è bisogno di chiederti scusa io lo faccio”. La risposta del genero: “Non voglio avere niente a che fare con lei perché non merita”.

Neppure Maria riesce a farli riappacificare. “Il problema non è Francesca, il fatto è che anche se lei oggi ci chiede scusa, domani sarà come ieri” dice Pompeo. E Francesca ha anche il problema del padre: “Quando arriva mia madre, arriva subito dopo lui”. I due decidono di non aprire la busta: “Non posso cancellare il passato, è comunque mi madre ma certe cose restano”. Tantissimi i commenti negativi nei confronti della coppia, ci sono perfino tanti insulti: “Insensibili, ingrati, immaturi, pessimi, vergogna, schifo”.

