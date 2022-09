“Stop”. Disco rosso per Caterina Balivo, la notizia sul programma dopo 10 giorni dal via

Il ritorno in tv di Caterina Balivo non è andato come era nelle previsioni, il suo nuovo programma Lingo stenta a decollare. E dire che a La7 era stato accolto da una grande favore e da attese forse anche troppo grandi. In queste settimane la bella presentatrice è stata sotto gli occhi di tutti anche per il suo fisico. Sul suo profilo Instagram Caterina Balivo aveva deciso di rispondere alle domande dei suoi follower, i quali non le hanno posto solamente quesiti positivi o comunque leggeri. C’è chi l’aveva attaccata per dei presunti ritocchi estetici.



Caterina Balivo aveva perso letteralmente la pazienza e risposto a tono. “Guardo il tuo naso. Troppo ritoccato”, scrive un’utente. E Caterina Balivo ha replicato con un video, smentendo categoricamente di essersi rifatta: “Ma quale naso rifatto. Questo è tutto mio!! Anzi, ho pure preso un vetro in faccia e mi manca un pezzettino. Dai, ci vediamo alle 18.50 con Lingo!”. Ma che cos’è Lingo?

Leggi anche “Perché ho detto no a Mediaset”. Caterina Balivo, il retroscena imbarazza il Biscione





Caterina Balivo, venerdì 23 Lingo non andrà in onda



Per chi non lo avesse mai visto si tratta di un format che mette al centro la lingua italiana e fa riscoprire il significato delle parole con il sorriso e l’allegria. In ogni puntata 3 coppie di concorrenti si sfideranno nell’indovinare lettere e parole della lingua italiana, in un formato di gioco coinvolgente e adatto a tutta la famiglia.



Insieme a Caterina Balivo, un giovane esperto della lingua italiana, lo scrittore Simone Tempia, ci svelerà i segreti dietro all’origine delle parole da indovinare e curiosità sul loro significato, anche grazie al “Dizionario dell’Italiano Treccani”. Uno spazio di divertimento, gioco e cultura, pronto a diventare un punto di riferimento fisso per il pubblico televisivo prima del TG.

Il nuovo game show di Caterina Balivo, come detto, non sta riuscendo a decollare negli ascolti. E venerdì 23 settembre non andrà in onda. Uno stop programmato per lasciare spazio alla Maratona Mentana che aprirà il fine settimana delle elezioni politiche da cui, la mattina del 26 settembre, uscirà il nuovo governo che avrà il compito di affrontare alcune delle crisi più dure del ventennio.

“Troppo rifatta”. Caterina Balivo sotto accusa. Ma lei non sta zitta e ‘esplode’ sui social